Facundo Arana defendió a María Susini tras las críticas por sus declaraciones: "No hay persona más auténtica..."

A pesar de que hace poco confirmaron su separación, Facundo Arana tuvo un gran gesto con María Susini. El actor decidió salir a defenderla después de los comentarios negativos que ella recibió tras dar una entrevista con Pampita. La palabra de María era la más esperada durante estos meses. Ella había guardado silencio sobre el vínculo con Arana, las posibilidades de una reconciliación o la chance de conocer a un nuevo amor. Hasta que habló.

Tras sincerarse en el ciclo de entrevistas de Pampita, Susini recibió mensajes de aliento, pero también varias críticas de parte de los usuarios. La atacaron por algunas de las anécdotas que contó. El escrutinio fue feroz. Ante esta ola negativa, Facundo Arana decidió meterse al ruedo con un contundente mensaje que compartió en sus redes sociales. Dejó en claro lo que siente por la madre de sus hijos, separación mediante.

"Qué belleza de mujer. Tratarán de criticar lo que no puede ser criticado... que si la ropa, que si los árboles, que lo que sea", comenzó el actor, que hace poco tuvo un solitario cumpleaños de 54 años. La frase es una cachetada para los haters. Arana defiende a la mujer que fue su compañera durante casi dos décadas. No le importa lo que digan. El cariño, parece, sigue intacto.

Luego, el artista -que hace poco se mostró cerca de su ex, lo cual reavivó los rumores de una posible reconciliación- agregó en el posteo que compartió Fede Flowers en sus redes: "No hay persona más auténtica que Meri. Abrazo a todos compas". Un mensaje directo, sin vueltas. Arana no solo defiende a Susini, sino que la elogia. La llama auténtica, una palabra fuerte en un mundo lleno de pose.

Cabe resaltar que, durante la charla con Ardohain, Susini hizo una declaración tajante sobre la relación actual que tiene con Arana, con quien decidió terminar su matrimonio de muchos años. Dijo que no están divorciados, que están en un "proceso" y que todo lo encaran desde el amor. Las palabras de ella fueron maduras. Las de él, ahora, van en la misma sintonía.

Separados, pero no enemigos. Facundo Arana y María Susini construyen un ejemplo poco común en el mundo del espectáculo. Lejos de la guerra de declaraciones y los escándalos mediáticos, eligen el respeto y el cuidado mutuo. Arana podría haberse quedado callado. No lo hizo. Salió a bancar a la madre de sus hijos en un momento de exposición incómodo para ella.

Eso habla de un vínculo que trasciende el matrimonio. ¿Habrá reconciliación? Nadie lo sabe. Pero con gestos así, el terreno se vuelve fértil para cualquier cosa. Mientras tanto, los que criticaban se quedaron con la palabra en la boca. Y Meri, con un escudo inesperado.