Nico Occhiato y su increíble arrepentimiento: querría que Flor Peña y todo el equipo vuelvan a Luzu TV

El escándalo en Luzu TV por Florencia Peña y su equipo sacudió los cimientos del streaming argentino. Todo estalló cuando la actriz dio una noticia falsa sobre el padre de Leo Messi, y el tema escaló a niveles impensados. Luego de que Nico Occhiato despidiera al equipo y que Flor Peña diera un paso al costado, supuestamente por decisión propia, trascendió que la actriz podría iniciar acciones legales contra el canal. Pero ahora, en un giro inesperado, se supo que Nico estaría arrepentido y dispuesto a enmendar las cosas. La novedad sacude el ambiente y abre la puerta a una reconciliación que nadie veía venir.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Nicolás Occhiato decidió dar marcha atrás con el final apresurado de "El show del verano" y la salida de Flor Peña y el equipo de Luzu TV. El jefe del canal, luego de evaluar las críticas negativas que cosechó su decisión, querría que vuelva todo el personal, incluidos Marley y la producción (que facturan, y no poco). Lo que en un principio pareció un cierre definido, ahora se transformó en un dolor de cabeza para Occhiato, que vio como la opinión pública y sus propios seguidores le daban la espalda tras los despidos masivos. ¿Volverán?

Claro que ahora la decisión está en manos de Marley, Flor y los productores y productoras, a quienes habían despedido sin consideración alguna. Ellos sufrieron el golpe en caliente, sin preaviso y con el ego por el piso. ¿Volverán? Esa es la gran incógnita. La actriz, que ya había criticado la falta de empatía de Occhiato y aseguró que ella "abraza a su gente", ahora tiene la sartén por el mango. Los productores, que facturan fuerte y saben su valor, también evalúan si vale la pena regresar a un lugar donde los sacaron como si nada.

El conflicto, que nació por una fake news sobre Jorge Messi y que derivó en disculpas públicas y comunicados oficiales, dejó heridas abiertas. Mientras Burlando analiza acciones legales por la rescisión unilateral del contrato, el arrepentimiento de Nico llega tarde o temprano. La pelota queda del lado de Flor y los despedidos, que ahora pueden exigir condiciones. El show debe continuar, pero esta vez, con las reglas claras y el respeto por delante. El tiempo dirá si el arrepentimiento de Occhiato alcanza para reconstruir lo que él mismo rompió.