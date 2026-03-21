La polémica salida de Andrea Del Boca de GH: qué se sabe sobre la actriz

La actriz Andrea Del Boca quedó en medio de una fuerte polémica luego de su salida de Gran Hermano, tema que se trató en el Run Run del Espectáculo.

En la última semana, la artista pidió atención médica y según aseguró, los resultados no fueron positivos por lo que debió salir de la casa para someterse a estudios.

"Andrea Del Boca fue sometida a un control con tensiómetro, que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica", apuntaron desde la producción de GH.

Sin embargo, no cierran los motivos por los cuales dejó el lugar y en el programa se abordaron varias hipótesis.