Ricardo Biasotti habló de las denuncias de Andrea del Boca y el fuerte impacto en la relación con su hija: "El dolor es inmenso..."

Luego de su paso por el Senado de la Nación para respaldar una iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada, Ricardo Biasotti dijo presente en la mesa de "La noche de Mirtha", esta vez conducido por Juana Viale al frente, y se explayó sobre las denuncias que le iniciaron tanto Andrea del Boca como su hija Anna.

En la charla, el empresario hizo un recorrido por una historia personal que arrastra desde hace más de dos décadas. "Mi historia tiene más de veinte años y la verdad es que desde un comienzo, casi te diría desde antes que naciera mi hija, empecé a sentir que las cosas no estaban bien, que había algo que no funcionaba, porque la realidad es que yo quería ser un padre presente, lo único que me interesaba. Y creo que todos tenemos derecho a eso, ¿no?", planteó.

Al profundizar, Biasotti explicó que el vínculo con Andrea Del Boca fue breve y que se cortó antes de la llegada de la niña. "No llegó a un mes... al mes y medio, dos meses, me comunica ella que estaba embarazada", recordó. A partir de ahí, aseguró que la comunicación se volvió cada vez más limitada hasta desaparecer.

Según su relato, las trabas comenzaron incluso antes del nacimiento. "Antes de nacer Ana ya había obstáculos. Yo me entero de dónde iba a nacer y qué día porque dio la casualidad que un amigo mío obstetra compartía el anestesista con el obstetra de Andrea". También contó que acompañó los primeros meses, pero que a los seis "ella ahí cortó absolutamente todo el contacto. Cambió de obstetra... y me cortó la comunicación".

Andrea Del Boca y su hija, Anna.

Ya con la menor nacida, describió un escenario aún más complejo. "Por cuatro meses no la pude ver nunca más a mi hija... me tenían totalmente vedado", afirmó. En ese marco, señaló que debió acudir a la Justicia para el reconocimiento legal y cuestionó que el régimen de visitas no se cumplía. "El tema de impedir mi presencia como padre... fue toda una lucha por nueve años hasta que dejé de verla definitivamente".

Más adelante, el empresario recordó el episodio mediático en el que se lo acusó de agresión. "Los moretones existían... fue todo una puesta en escena muy armada... Se contrató peritos criminalistas y se hizo toda la evaluación... el moretón tenía una antigüedad mucho mayor a la que ella acusaba", sostuvo, y remarcó que resultó sobreseído en distintas instancias judiciales.

Los invitados de "La Noche de Mirtha".

Uno de los momentos más sensibles llegó al referirse a la denuncia de abuso que presentó su hija al cumplir 18 años. "No, el dolor es inmenso. Tenés un doble dolor. Primero, por lo que te causa, el daño que te está causando, porque esto se mediatiza... todo se potencia con la exposición mediática, porque ahí ya tenés una condena pública asegurada", expresó.

En esa línea, Ricardo cuestionó la difusión previa en los medios y aseguró que la documentación judicial fue clave en su defensa. "Parecía escrito por un novelista... el nivel de detalle, la creatividad de la denuncia...", lanzó. A su vez, apuntó contra el funcionamiento del sistema y sostuvo que varios pedidos para recomponer el vínculo quedaron sin respuesta, aunque aseguró haber cumplido siempre con la cuota alimentaria y sus obligaciones legales.

Sobre el cierre, el empresario dejó una reflexión cargada de angustia: "El dolor es inmenso... cuando vos escuchás a tu hija decir esas cosas, ¿qué te produce?".