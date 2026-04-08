Ricardo Biasotti apuntó contra Andrea del Boca para recuperar a su hija: "La madre impidió el vínculo con Anna..."

Ricardo Biasotti rompió el silencio con respecto a la relación con Anna Chiara, su hija, cuando se presentó ante el Senado de la Nación para apoyar el proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, que busca agravar la pena a aquellas personas que realizan falsas denuncias. El empresario contó su propia experiencia por las denuncias realizadas por su expareja, Andrea del Boca, en las que lo acusaba de haber agredido sexualmente a su hija en común. Tras ser absuelto por la Justicia de todas las acusaciones en su contra, finalmente habló de lo sucedido.

Pese a demostrarse que las denuncias eran falsas, el daño realizado por estas fue irreparable, al punto que hoy en día no mantiene ningún vínculo con su hija. "Soy Ricardo Biasotti. Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática para destruir mi vida", recordó.

Andrea del Boca junto a Anna Chiara, su hija con Ricardo Biasotti.

"Ante mi insistente lucha por ser un padre presente porque era lo único que pretendía, ser un padre presente para mi hija, se elevó la apuesta y se incurrió a las falsas denuncias. En el 2003 fui denunciado por amenazas, en 2004 fui denunciado por violencia de género. Seguramente se recordarán el show mediático, la puesta en escena en un programa de televisión en la hora pico de un domingo a la noche", continuó y enumeró los episodios llevados adelante por Andrea del Boca en la televisión abierta.

"Mi legajo de antecedentes penales está impecable, pero en el 2009 la madre decidió que era hora de cortar el vínculo de finitivamente. A partir de ese momento incumplió el régimen de visitas por completo. Después de pasados nueve años que no veía a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente. Esta vez por abuso sexual. En realidad, esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde el 2006", argumentó Biasotti.

Y cerró: "Fueron batallas duras, con daños y pérdidas importantes. Los más dañados terminan siendo los chicos y ningún chico se merece eso. Hay que respetarle su derecho a tener un padre presente en su vida, una familia paterna, una identidad completa, una historia completa".