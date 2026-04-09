Anna Chiara del Boca salió al cruce de su padre Ricardo Biasotti tras su discurso en el Senado: "Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme"

El conflicto familiar entre Anna Chiara del Boca y Ricardo Biasotti volvió a instalarse luego de la reciente aparición pública del empresario en el Senado, donde participó de una jornada sobre denuncias falsas. Su exposición reavivó una historia marcada por denuncias, distanciamiento y fuertes declaraciones cruzadas. En ese contexto, la streamer reaccionó con firmeza durante un móvil con el programa de Georgina Barbarossa.

Lejos de mostrarse abierta a un acercamiento, fue categórica: "Fíjense quién expone esta situación, y a mí, de vuelta. Yo no hablo de él ni con esta persona hace años por decisión propia. No me interesa emocionalmente ni económicamente", expresó.

Visiblemente molesta, también cuestionó el momento elegido para que resurjan estas declaraciones. "Vaya casualidad que él utiliza este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné. En vez de dejarme en paz, de dejarme crecer...", lanzó Anna Chiara. En la misma línea, reforzó su postura: "No se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que sentí".

Para cerrar mencionó: "Llámense a silencio porque es macabro lo que están diciendo. A mí nadie me viene a decir qué hacer ni qué sentir. Decir que tengo un guion y que me lavaron el cerebro es subestimarme".

Anna Chiara del Boca se mostró lapidaria con el reflote de su caso con Ricardo Biasotti.

Por su parte, Ricardo Biasotti había participado como orador en las Jornadas contra las Falsas Denuncias en el Senado, donde se debatió un proyecto que propone penas de hasta seis años de prisión en casos vinculados a violencia de género, abuso infantil y delitos sexuales. Allí recordó el proceso judicial que atravesó tras su separación de Andrea del Boca, incluyendo las denuncias iniciadas en 2019 por su hija, por las que fue sobreseído en 2023.

"Mi hija no eligió nada de esto, ella fue un instrumento y esa es la crueldad más obscena de toda esta historia. Mi hija hoy tiene 25 años... yo me pregunto si es consciente de todo el daño que sufrió, porque sólo así, siendo consciente, buscará y podrá sanar. Ojalá algún día podamos reencontrarnos... Creo que sería muy sanador para los dos", sostuvo Biasotti.