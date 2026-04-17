Confirmado: Andrea del Boca "puede volver" en el repechaje de "Gran Hermano Generación Dorada"

La ausencia de Andrea del Boca en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) se hizo sentir desde el primer día en que se fue del reality tras el accidente que la sacó de la competencia. Sin embargo, ahora se confirmó que la actriz podrá participar en el repechaje, que está a la vuelta de la esquina.

"Se retiró por un problema de salud, por un accidente. Por lo tanto, está habilitada para volver en el repechaje. Si ella quiere candidatearse, puede volver", aseguró Costa en "Cortá por Lozano".

En el ciclo de Vero Lozano en Telefe celebraron la noticia. "Gana por afano", vaticinó Gustavo Conti, en alusión a un fuerte apoyo del público expresado en el voto telefónico.

Andrea del Boca puede volver a la casa en el repechaje de "Gran Hermano Generación Dorada".

Una hora antes, Ángel de Brito contó en "Ángel responde" (Bondi Live) que Andrea del Boca estaba renegociando su contrato para el repechaje. En esa línea, el conductor detalló que la actriz se encuentra facturando 550 mil pesos por día, la mitad del cachet que cobraba en la casa. No obstante, según el periodista, ahora la artista habría pedido incrementar su sueldo a 1.800.00 pesos por día para volver al reality.

Tanto Costa como De Brito coincidieron en que el repechaje de "Gran Hermano", que otorga una segunda oportunidad a los exparticipantes, será entre 20 o 25 días aproximadamente.