La Maciel se defendió en "Gran Hermano" de la grave denuncia por explotación sexual: "Soy inocente y sé cómo probarlo..."

Jessica Maciel está en el centro de la escena mediática desde que móviles policiales se hicieron presentes en los estudios de Telefe para hacerle llegar una notificación judicial. Luego de firmar el documento legal ante un efectivo de seguridad, la participante hizo un descargo en el que se defendió de las gravísimas acusaciones sobre explotación sexual con fin de prostitución a menores de edad.

"Me movió mucho la cabeza porque sé de dónde viene", comenzó diciendo La Maciel. Visiblemente afectada, la tiktoker se dispuso a dar su versión de los hechos: "De verdad, lo que voy a contar es real: todo empezó cuando mi hermana, que ya no está en el mundo, vino a contarme que no podía salir a trabajar a la calle porque había alguien que le sacaba plata".

Y continuó: "Entonces tardé muchos años en mover esta causa. Yo simplemente había denunciado a dos personas, junté testigos y todo. Pasaron muchos años, pero cayó presa mucha gente, incluso fue noticia. A partir de que cayó toda esa gente, a mí en las redes sociales me acosaron, pero mil...".

"Me movió mucho la cabeza, mucho. Pero no por mí, porque siento que esto ya lo enfrenté y lo gané, pero acá encerrada me está dando algo que no puedo controlar. Pero soy inocente y sé cómo probarlo", sostuvo la participante de "GH". "Siento que mi familia la debe estar pasando mal. Ya está, lo lograron. Y ellos saben que yo afuera soy fuerte también", agregó, entre lágrimas de angustia.

Fuera del confesionario, La Maciel decidió compartir lo que le estaba pasando con algunos de sus compañeros. "¿Qué quieren hacer? Ni idea, porque yo sé que jamás van a poder hacerme algo así. Jamás van a ponerme presa. Jamás en mi vida hice algo así. No lo hice. Nunca jamás exploté a nadie. Jamás", aseguró luego de explicarles lo mismo que le dijo al "Big".

"No sé qué están armando afuera", señaló la jugadora, en alusión a una especie de venganza en contra suya. Luego, a solas con Yipio, profundizó y defendió su inocencia: "Nunca una denuncia, jamás en la vida. Siempre por redes. Yo me metí en esto sin saber que era tan grande, hasta casi me mataron. Yo tuve que vivir con la gendarmería en la esquina de mi casa, preguntándome a cada rato si estaba bien. Tenía que cuidarme si salía o entraba a mi casa". "Me quieren joder. Yo sabía que les iba a arder que esté acá, porque me quisieron hundir, me quisieron asesinar", cerró.