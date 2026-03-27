Denuncian a La Maciel, participante de "Gran Hermano", por explotación sexual: "Chicas trans y menores de edad..."

Jessica Maciel, participante de "Gran Hermano Generación Dorada" se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciada por captación y explotación sexual. La demanda fue presentada por 18 denunciantes, chicas trans que eran menores de edad en ese momento.

Ángel de Brito leyó la denuncia, la cual se encuentra en "averiguación de ilícito". El conductor contó en su ciclo "LAM" (América TV) que a La Maciel se la acusa de "captación, promoción y explotación de la prostitución ajena y regenteo en la zona de San Martín". El documento tiene como fecha 21 de marzo y tiene el respaldo de la asociación civil "Madres de víctimas".

"Las víctimas aducen haber sido explotadas cuando ejercían la prostitución sobre la ruta 8. Comentaron que fueron captadas cuando tenían entre 16 y 17 años, que ella (la Maciel) las convocaba a su casa particular. Allí las presentaba en 'sociedad', es decir, ante otras mujeres trans, quienes ostentaban más de 30 años", reprodujo De Brito, que resaltó que las damnificadas "debían pagarle una suma de dinero a la Maciel o a quien ella designara".

La Maciel enfrenta una grave denuncia.

"Si a la Maciel no le pagabas, llegaba en su vehículo con su 'brigada', otras chicas trans, quienes te exigían el dinero hayas tenido clientes o no", dice la denuncia. Y ejemplifica con lo ocurrido a una joven: "Acorrada con palos, fierros y piedras de gran tamaño por su pareja. Nos encerraron y molieron a palos, a tal punto de que nos internaron en un hospital, llevándome desvanecida".

El documento también señala que Jessica Maciel hizo de "coach" de otras chicas trans. "Ella genera admiración y miedo y lucra con ello", remarca un testimonio. "Otro método aleccionador era crear denuncias falsas. Intimidaba con falsas denuncias; esto también nos aterrorizaba, por sus vínculos y los de sus allegados con la policía".

En resumen, la denuncia consta de "captación de menores trans, algunas desde los 13 años, venidas de distintas provincias y con acogimiento. "Promoción y explotación de la prostitución ajena para el lucro, sin contar haber brindado su domicilio".

Pilar Smith se contactó con Mariano, la pareja de Jessica Maciel, quien afirmó que la denuncia "es falsa y una mentira". Incluso aseguró que se trataría de "una operación para ensuciar".

"Somos un grupo de chicas que estamos denunciando a Jessica Maciel por explotación sexual, porque hubo muchas chicas que trabajaron en su momento y pagaron diaria y eran menores de edad. Cuando la conocí, tenía 15 años. Era pagarle cierta cantidad de plata para poder trabajar en la ruta 8. A muchas las corría, les pegaba. Sabía la edad que tenía yo y muchas de mis compañeras", brindó su testimonio una de las denunciantes en un móvil con "LAM".