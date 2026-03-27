Graciela Alfano ingresaría a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada": "Viene por todo..."

En las últimas horas, se reavivaron rumores sobre un posible ingreso de Graciela Alfano a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada". A través de redes sociales, Santiago del Moro anunció que próximamente las puertas del reality se abrirán para recibir a una figura inesperada.

"¡Sí! Se viene algo que no estaba en ningún cálculo. Domingo o lunes sin falta. La puerta se abre para alguien que no viene a participar... Viene por todo", dice el comunicado que difundió Del Moro en su cuenta de Instagram.

El comunicado de Santiago del Moro sobre un nuevo ingreso a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada". (Instagram/@santidelmoro).

Según información de La Pavada de Diario Crónica, las autoridades de "GH" seguían negociando con Graciela Alfano y avanzando con la producción. Cabe recordar que Jennifer Mavinga viene de abandonar el reality por decisión propia, por lo que quedó un lugar vacante en la competencia.

Por lo demás, "Gran Hermano Generación Dorada" se prepara para su sexta gala de eliminación con seis participantes en placa negativa: Lola, Zilli, Brian, Titi, Luana, Lolo, Franco y Zunino.

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