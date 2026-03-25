"Gran Hermano Generación Dorada": polémica y dudas tras el regreso de Andrea del Boca ¿Qué pasa con Graciela Alfano?

A cinco días de su salida, Andrea del Boca volvió a ingresar a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). La actriz tuvo su regreso en plena gala de eliminación, donde apareció por "la puerta giratoria". Luego del reencuentro con sus compañeros, la artista habló de su estado de salud, y generó repercusión el rating que tuvo su vuelta. Tras el revuelo, ahora hay dudas sobre el juego, el aislamiento, y varias polémicas instauradas, y también se supo qué pasaría con las negociaciones para que entre Graciela Alfano.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el cambio de planes en la casa más famosa del país encendió todas las alarmas. Lo que iba a ser un viernes más con "La noche de los ex", ciclo que venía midiendo apenas 5 puntos, terminó transformándose en un debate interno por el repentino regreso de Andrea.

La pregunta que circula entre los seguidores del reality es si la producción le ofreció un nuevo contrato a la actriz después de que le dieran el alta médica, o si romper el aislamiento para volver a entrar implicó algún tipo de ventaja.

La cosa se complicó todavía más porque, mientras todos estaban enfocados en la vuelta de Andrea, quedó en el aire el futuro de otra figura que sonaba fuerte: Graciela Alfano. Dicho esto, desde el entorno de la producción dejaron trascender que "la negociación de Graciela Alfano no se murió".

Aunque su ingreso quedó momentáneamente opacado por el regreso estelar de la actriz, los contactos siguen abiertos y no se descarta que en las próximas semanas pueda darse el tan esperado reingreso de la vedette.

En medio de este escenario, la competencia sigue su curso. Tras la prueba de líder que definió quién tendrá el poder esta semana, hoy vuelven a nominar entre ellos. Mientras los participantes definen sus estrategias, afuera las miradas están puestas en cómo la producción manejará las futuras incorporaciones. Con el rating que dejó el regreso de Andrea (picos de 10.3 puntos), la expectativa por lo que viene crece minuto a minuto.