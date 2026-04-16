Escándalo en "Gran Hermano": la policía se acercó a la casa para notificar a La Maciel de la demanda por explotación sexual

Un nuevo escándalo estalló en la puerta de la casa de "Gran Hermano Generación Dorada". Este jueves 16 de abril, Jessica Maciel fue notificada de que iniciaron una demanda en su contra bajo acusación de ejercer explotación sexual con fin de prostitución a menores de edad. Móviles policiales y efectivos de seguridad se acercaron a la puerta de Telefe y del reality.

"Llegó una notificación a Telefe para La Maciel. Solo tiene que firmar. No romperá aislamiento. Se le acerca el papel al confesionario, firma y listo. Ya pasó otras veces", informó Laura Ubfal en X (antes Twitter).

Móviles policiales se acercaron a los estudios de Telefe. (Foto: captura de América).

En "A la tarde", el ciclo de Karina Mazzocco en América TV, ampliaron esa información: "En el confesionario la notificaron. Tiene la garantía de que no va a huir porque está encerrada en la casa de Gran Hermano. ¿Por qué la notifican? Porque hay 17 personas que la denuncian al momento y se espera que sean aún más las personas que la denunciaron hace aproximadamente entre 10 y 15 días".

"Ya hay una demanda. Es el inicio de un proceso que tiene que ver con trata de personas con fin de prostitución", afirmó Luis Bremer. Y agregó dos agravantes: "Intervenciones quirúrgicas fuera de un ámbito médico y ejercidas por una persona que les traía Jessica Maciel. Cuando chicas menores no aceptaban el pago de un canon, ella caía con una patota para ajusticiar a aquellas menores".

Por estos delitos a Jessica Maciel podría caerle de 4 a 15 años de prisión efectiva. En esa línea, Santiago Riva Roy sumó el dato de que el pasado miércoles 8 de abril se ampliaron las indagatorias. Precisamente, ello motivó la notificación judicial de la causa contra la participante de "Gran Hermano".