Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand, quien reveló el origen de su pelea con Andrea del Boca, y Juana Viale, quien compite con "La Peña de Morfi" (Telefe), se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla de El Trece. En sus "mesazas", la "Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

El sábado 18 de abril desde las 21.30 horas, "La Noche de Mirtha" compite una vez más contra "La noche de los ex" (Gran Hermano) en Telefe. La diva estará sentada en un nuevo programa de su legendario ciclo junto al periodista y conductor de "Todo Noticias" Edgardo Alfano.

También estarán presentes en la mesa de Mirtha Legrand: Ricardo Biasotti, la expareja de Andrea del Boca y padre de su hija Anna Chiara, la senadora nacional Carolina Losada y el periodista Daniel Gómez Rinaldi.

Los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

El domingo 19 de abril desde las 13.45 horas, "Almorzando con Juana" se enfrentará por el rating con una nueva emisión de "La Peña de Morfi" (Telefe). Juana Viale recibirá en su programa a la modelo y conductora Nicole Neumann, quien estará junto a su hermana Gege.

Además, serán de la partida la actriz Betiana Blum, el actor Juan Palomino y el reconocido cocinero y chef Rodrigo Cascón.



