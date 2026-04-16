"La Peña de Morfi" emite su segundo programa con la vuelta de Lizy Tagliani: todos los invitados para este domingo 19 de abril

Este domingo 19 de abril, "La Peña de Morfi" va por su segundo programa en la pantalla de Telefe. Al frente de Carina Zampini y Diego Leuco, el ciclo dominical buscará volver a imponerse en el rating con "Almorzando con Juana Viale" (El Trece). En ese sentido, una de las sorpresas del día será la vuelta de Lizy Tagliani tras dejar la conducción.

Según La Pavada de Diario Crónica, van a dar que hablar Betiana Blum (86) por su polémica con Moria Casán, y Nicole Neumann con su hermana Gegé por el tema Mica Viciconte, en "Almorzando con JV", que tiene a Juan Palomino y Rodrigo Cascón. Compite con "La Peña", Paz Martínez, Lizy y musical de Annie, Maxi López en la pulpería.

Lizy Tagliani regresa como invitada a "La Peña de Morfi".

Por otro lado, la visita internacional vendrá de la mano de Thalía. Un encuentro íntimo, que también contará con una entrevista en la que la artista mexicana prometió abrir su corazón.

Un poco de ruido será la banda encargada de ponerle ritmo al programa y poner a todos a bailar en sus casas. Asimismo, no faltará el folklore, que estará a cargo de Maggie Cullen y de Los 4 de Córdoba.

Además, y como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas y platos más deliciosos con los televidentes. Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola se ocuparán de que no falte el humor.