Cambios en "Gran Hermano": una polémica figura ingresaría al reality para mejorar el rating del programa

"Gran Hermano" atraviesa un momento de preocupación por el bajo rating y las autoridades ya evalúan cambios para revertirlo. Según "El Run Run del Espectáculo" de Crónica, suena con fuerza el ingreso de la mediática Mariana Nannis para intentar recuperar la atención del público.

El 28 de febrero, la ex de Claudio Paul Caniggia habló en vivo con Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, donde enfrentó los rumores y aseguró que le resultaría "divertido" entrar a la casa. Ahora, según informaron este sábado como primicia, su ingreso estaría muy cerca de concretarse.

"Esta primicia que sacaron ustedes se fortaleció los días pasados porque Mariana Nannis junto con Federico Levrino (director de programación y contenidos de Telefe) estuvieron en conversación, entre ida y vuelta, para ver la posibilidad de que Mariana pueda venir a la Argentina", explicó el abogado Pablo Gómez de Olivera.

Según explicó el panelista, uno de los principales intereses de ella es contar con seguridad, en medio de un contexto personal marcado por la cercanía de un juicio oral y otros temas que todavía está resolviendo. "Las conversaciones se dieron la semana pasada y quedaron en acercarle una propuesta para que pudiera entrar a Gran Hermano", dijo.

"Ojalá se dé lo de Mariana, me parece que es una figura interesante, como lo era Graciela (Alfano) si cerraba, ¿no? También estuvo ahí", opinó Pecoraro.

Según El Run Run del Espectáculo de Crónica, Mariana Nannis está en conversaciones para entrar a "Gran Hermano".

La posible llegada de la madre de Alex y Charlotte se daría como reemplazo de Jenny Mavinga, quien decidió abandonar la competencia. En esa misma línea, durante la semana también sonaron otros nombres como Graciela Alfano y Cony Capelli, la ganadora del primer "Gran Hermano Chile".

En paralelo, el reality de Telefe ya empezó a implementar cambios y un "volantazo" en su dinámica, con propuestas como el "Derecho a Réplica", un formato de origen italiano que permite que personas del exterior confronten a los participantes a través de una pantalla.

La posible incorporación de Nannis va en esa misma dirección: captar a un público más amplio, especialmente a quienes no siguen el streaming pero sí consumen televisión de espectáculos tradicional.