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Sábado, 25 de abril de 2026

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POLÉMICA

Guerra en puerta: Flor de la V y Viviana Canosa se niegan a compartir pantalla

Desde El Run Run del Espectáculo confirmaron que el desembarco de la periodista en Canal 9 generó malestar interno y tensión creciente, con versiones de fuerte enfrentamiento.

MBurczynsky

Un nuevo conflicto sacude a la televisión argentina y vuelve a encender las alarmas puertas adentro de Canal 9. La reciente incorporación de Viviana Canosa no habría sido bien recibida por todos, y el clima interno ya muestra señales de incomodidad.

Según revelaron en El Run Run del Espectáculo, una de las figuras más importantes de la señal, Flor de la V, sería una de las más afectadas por este movimiento porque la relación entre ambas viene marcada por antecedentes que hoy vuelven a tomar fuerza.

Lio Pecoraro y Fernando Piaggio confirmaron que la tensión entre Flor de la V y Viviana Canosa tiene años y está atravesada por cruces mediáticos, diferencias ideológicas y declaraciones que dejaron heridas abiertas. Ese historial es clave para entender por qué la convivencia actual aparece como un desafío.

En este contexto, trascendió que el gerente de programación intentó mediar para organizar una presentación formal de la conductora en los distintos programas de la señal, como parte de su desembarco. Sin embargo, la propuesta no habría tenido una respuesta favorable y, desde entonces, se busca evitar cualquier tipo de coincidencia entre ambas

Por ahora, ninguna de las protagonistas hizo declaraciones sobre el tema, pero el silencio no hizo más que alimentar las versiones. En un medio donde todo se amplifica, cada movimiento es seguido de cerca.

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