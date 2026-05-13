Una ex "Gran Hermano" anunció el cierre de sus emprendimientos y causó conmoción: "No me sirve..."

La situación económica que atraviesa Argentina sigue golpeando a distintos proyectos independientes y cada vez son más los emprendedores que enfrentan dificultades para sostener sus marcas. Luego de que Julián Weich anunciara el cierre de su empresa tras 16 años de trabajo, ahora una ex participante de "Gran Hermano" sorprendió al revelar que también deberá bajar la persiana de sus negocios por la caída en las ventas.

Se trata de Maypi Delgado, quien en los últimos años había desarrollado distintos emprendimientos vinculados al mundo infantil y las mascotas. La influencer comercializaba desde ropa para embarazadas y artículos para bebés hasta accesorios destinados a perros.

Este miércoles, la modelo utilizó sus redes sociales para comunicar la difícil decisión a través de un video. "Cierro mis marcas. Sí. Minima, Intimai, Fiacadog. La realidad es que no me está sirviendo seguir fabricando, como fabriqué siempre, porque yo no revendía, fabricaba y la verdad es que no sirve", expresó con total sinceridad.

Luego, profundizó sobre la complicada situación económica que enfrenta actualmente. "Hoy es algo que no me está sirviendo, por lo menos a mí. En este país me sale más caro fabricar que vender", explicó Maypi al hablar sobre los costos que debe afrontar para mantener sus proyectos.

Maypi Delgado fue participante de "Gran Hermano" en 2015. (Foto. Instagram/ @maypidelgadosi).

"No termino pudiendo vender después de que lo fabriqué. El público no compra al precio al que yo lo tengo que vender. Así que por eso cierro mis marcas por ahora", agregó la ex hermanita.

De todas maneras, adelantó que uno de sus emprendimientos podría reinventarse próximamente. "En Minima se va a venir algo nuevo, lindo, que ya se los contaré, pero bueno, estamos vendiendo todo al costo en la feria Mypin", cerró.