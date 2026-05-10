Crisis económica: "No hay explosión sino implosión social", consideró Andrés Malamud

El politólogo Andrés Malamud realizó un análisis del panorama social frente a la crisis económica que afecta a amplios sectores de la población y evaluó que "no hay explosión sino implosión social".

"Todos los medidores que tenemos nos indican que la gente se deprime, tiene angustia, hay depresión y deserción de los chicos en las escuelas y las universidades", apuntó el analista en una entrevista que concedió en las últimas horas.

Indicó que frente a este complicado escenario, "hay recaída en drogas y apuestas electrónicas" en algunos sectores sociales mientras que otros se refugian "en la fe, principalmente evangélica".

"La gente en vez de ir a un partido político, una organización social o una formación revolucionaria, ejerce la violencia familiar o se desagrega familiarmente, se deprime o se mete en una iglesia evangélica. Son todas salidas hacia adentro o hacia afuera, no hacia arriba", analizó.

Por último, estimó que "en el caso que haya una explosión social", el Gobierno intentará "orientarla a lo que ellos consideran responsable que es Keynes y su representante en la tierra que es (Axel) Kicillof".