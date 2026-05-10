Crisis económica: "No hay explosión sino implosión social", consideró Andrés Malamud
El politólogo además indicó que cada vez es mayor la gente que se refugia "en la fe, principalmente evangélica". "Todos los medidores que tenemos nos indican que hay depresión, angustia, depresión y deserción", advirtió.
El politólogo Andrés Malamud realizó un análisis del panorama social frente a la crisis económica que afecta a amplios sectores de la población y evaluó que "no hay explosión sino implosión social".
"Todos los medidores que tenemos nos indican que la gente se deprime, tiene angustia, hay depresión y deserción de los chicos en las escuelas y las universidades", apuntó el analista en una entrevista que concedió en las últimas horas.
Indicó que frente a este complicado escenario, "hay recaída en drogas y apuestas electrónicas" en algunos sectores sociales mientras que otros se refugian "en la fe, principalmente evangélica".
"La gente en vez de ir a un partido político, una organización social o una formación revolucionaria, ejerce la violencia familiar o se desagrega familiarmente, se deprime o se mete en una iglesia evangélica. Son todas salidas hacia adentro o hacia afuera, no hacia arriba", analizó.
Por último, estimó que "en el caso que haya una explosión social", el Gobierno intentará "orientarla a lo que ellos consideran responsable que es Keynes y su representante en la tierra que es (Axel) Kicillof".