Crisis del neumático: cerró una histórica fábrica tras 64 años y 150 personas se quedan sin trabajo

La empresa estadounidense Cabot cerró su fábrica en Argentina. la única productora local de negro de humo, un insumo central para la industria del caucho.

La decisión afecta de manera directa a 90 trabajadores de planta permanente. Además, otros 60 empleados que prestan servicios tercerizados en áreas como seguridad, comedor, lavandería y mantenimiento también se verán perjudicados, por lo que el número total de empleos comprometidos asciende a 150.

La Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) expresó que lo sucedido "no constituye un hecho aislado ni puede ser interpretada solamente como el cierre de una unidad productiva".

"Representa una señal de alerta para toda la cadena de valor del caucho, dado que el negro de humo es un insumo esencial para la fabricación de neumáticos, piezas técnicas, artículos industriales y diversos productos del sector", resalta.

Esta unidad fue inaugurada el 14 de julio de 1962, fue la primera planta que la multinacional estadounidense instaló en toda América Latina.

La fabrica logró alcanzar una producción de 85.000 toneladas anuales de negro de humo, un insumo utilizado en la fabricación de neumáticos y productos de caucho y plástico.