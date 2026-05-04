Julián Weich anunció el cierre de su empresa solidaria tras 16 años: "Se acabó el consumo..."

Este sábado 2 de mayo, Juana Viale volvió a ponerse al frente de "La noche de Mirtha" para reemplazar a su abuela, Mirtha Legrand, quien atraviesa un fuerte cuadro bronquial. Además del clima de emoción que se generó cuando la actriz habló sobre la salud de la diva, otro momento que sacudió la mesa llegó cuando Julián Weich anunció que cerrará su empresa tras 16 años de actividad.

El conductor sorprendió al revelar que su proyecto "Conciencia", con perfil solidario, está a punto de bajar la persiana luego de más de una década de trabajo. El emprendimiento combinaba ventas con ayuda social, destinando parte de sus ingresos a distintas causas. La noticia impactó de lleno en el estudio.

"Estoy por cerrar Conciencia, mi marca", confesó Weich ante la mirada atenta de Viale y los invitados -Miguel Ángel Boggiano, María O'Donnell y Luciana Geuna-. Luego explicó: "La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz, pintura".

Sobre los motivos, Julián fue directo: "La voy a cerrar porque no funciona. Se acabó el consumo, no alcanza para que yo esté dentro del consumo general y pueda donar la mitad de las ganancias como originalmente se hizo". Sus palabras dejaron en evidencia un panorama delicado.

Julián Weich fue uno de los invitados de "La noche de Mirtha". (Foto: Captura El Trece).

El conductor profundizó en el dilema que lo llevó a tomar esta decisión. "Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y no donar. Ya está", sostuvo, visiblemente afectado.

Además, dejó en claro el trasfondo económico. "No entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad", remarcó. Antes de cerrar, sumó: "Inclusive los que me ayudaban, muchos, ya es como que no tienen ni ganas de ayudarme porque están más preocupados por otros temas que por ayudarme a mí a vender". El relato dejó a todos en silencio y evidenció el escenario complejo que atraviesan algunos empresarios.