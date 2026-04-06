El tierno video de L-Gante y Mariana Diarco que reavivó rumores de romance: "Sos el que elijo..."

Mientras Wanda Nara disfruta de su presente amoroso junto a Martín Migueles y viaja por el mundo, L-Gante parece haber dado vuelta la página. En medio de su cumpleaños, un video con Mariana Diarco, ex de El Dipy, despertó versiones de romance.

No es la primera vez que los mediáticos quedan en el centro de comentarios. En 2023 fueron vistos juntos en un boliche. "Él andaba en modo apoyándola", había señalado Pochi de "Gossipeame" al difundir imágenes del momento. Sin embargo, tiempo después, el músico blanqueó su relación con Wanda.

Ahora, a casi un año de la separación con la conductora de "MasterChef Celebrity", L-Gante y Mariana volvieron a coincidir. Este 5 de abril, la modelo decidió saludarlo públicamente por su cumpleaños con un video que subió a sus historias de Instagram, lo que volvió a ponerlos en el foco.

En la grabación se los ve muy cerca, hablando frente a cámara y compartiendo risas. En un momento, él le da un beso en la mejilla, lo que no pasó desapercibido. "Feliz 26 añitos. Te quiero mucho", escribió ella sobre el clip.

Mariana Diarco publicó un tierno video con L-Gante por su cumpleaños. (Foto. Instagram/ @marianadiarcook).

El detalle que más llamó la atención fue la canción elegida para acompañar el posteo. Se trata de "You're adorable", de Nayumie, cuya letra incluye frases como "You're the one i'm choosing" ("Sos el que elijo" en español), lo que muchos interpretaron como un mensaje con segundas intenciones.

Por ahora, ninguno de los dos salió a aclarar la situación. Mantienen silencio y evitan definiciones. Sin embargo, las especulaciones ya están instaladas y los seguidores siguen cada movimiento en redes para confirmar si se trata solo de amistad o algo más.