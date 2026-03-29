Wanda Nara y su novio fueron escrachados en Japón por un episodio que generó indignación: "Fue un infierno..."

A pesar de que Wanda Nara se tomó unos días de descanso y viajó a Japón junto a su novio, Martín Migueles, los conflictos parecen seguirla de cerca, Además de la guerra judicial que atraviesa con Mauro Icardi en Argentina por sus hijas, la figura de Telefe quedó en el centro de la polémica al ser escrachada en el país asiático por sus modales.

Todo comenzó cuando un pasajero japonés los expuso en redes tras compartir el viaje con ellos en el tren bala. Según relató, la experiencia fue incómoda desde el inicio y decidió mostrar una imagen donde se ve a la exconductora de "MasterChef Celebrity" y a su pareja ve con los pies apoyados donde no corresponde.

"Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: ‘No quiero estar cerca de estos tipos'", escribió el usuario en "X" (ex Twitter), junto a la postal que rápidamente se viralizó.

Luego, profundizó su descargo con un tono más duro: "Fue un infierno (incluso en el vagón verde ya no hay sensación de seguridad). Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables; es más bien como, ¿Estos tipos hablan en serio...? Me preguntaba si este estilo era común en el extranjero, pero supongo que no es así, ¿verdad?".

El descargo del pasajero japonés que expuso a Wanda Nara. (Foto: web).

El episodio generó una catarata de reacciones, incluso de argentinos que se cruzaron con la publicación en redes. Algunos pidieron disculpas, mientras otros fueron lapidarios con la conductora y su pareja. "Es una argentina escandalosa y vulgar, en su país la conocen por polémica, nunca estudió. La cara no es la real, utiliza puro Photoshop", fue uno de los comentarios que más repercusiones tuvo.

A pesar de la rápida viralización del posteo, hasta el momento Wanda Nara no hizo ningún descargo ni brindó explicaciones sobre el episodio. El escándalo crece y el silencio de la exconductora de "MasterChef Celebrity" no hace más que alimentar la polémica.