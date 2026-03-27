Wanda Nara y Mauro Icardi: cuándo se resolverá el millonario conflicto por la cuota alimentaria

En las últimas horas estalló un nuevo conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas. En plena visita a la Argentina, el jugador del Galatasaray buscó extender unos días más su tiempo con las nenas, pero recibió un revés judicial que complicó sus planes. El juez Adrián Hagopián le ordenó que las lleve al colegio bajo amenaza de una multa de 50 millones de pesos por día si desobedece. Pero no solo en su estadía generó problemas, sino que se mantiene el litigio por tema alimentos. En las últimas horas, luego de una apelación, se supo cuándo se resolverá ese conflicto legal que mantiene en vilo a ambas partes.

La pelea por la cuota alimentaria viene de larga data. Wanda Nara denunció una deuda millonaria que, según sus cálculos, acumula intereses y el incumplimiento de pagos provisorios. El Juzgado Civil N° 106 ya había dictado fallos contra el delantero, obligándolo a informar sus ganancias bajo apercibimiento de intervención de la FIFA.

Incluso llegaron los embargos: una camioneta a nombre de Icardi quedó trabada por la deuda. Mientras Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, insiste en que los alimentos son derechos fundamentales de las menores e innegociables, la defensa del futbolista cuestiona el monto y alega falta de transparencia sobre los ingresos de la empresaria.

Según La Pavada de Diario Crónica, en medio de los escándalos judiciales entre Wanda Nara y Mauro Icardi, tal lo anticipado, las abogadas del jugador apelaron la resolución del juez Adrián Hagopián por el tema alimentos, obra social de las menores y multas. Con este recurso, ahora va a Cámara, tardará un mes en tener resolución. Ese plazo corre desde que se presentó la apelación, por lo que en las próximas semanas se conocerá si la Justicia confirma o modifica el fallo que hasta ahora viene siendo desfavorable para el futbolista.

Mientras tanto, la tensión no da tregua. Hace unos días, Icardi retiró a Francesca e Isabella del colegio el viernes con la idea de quedarse con ellas hasta el jueves 26. Las nenas le habrían pedido seguir unos días más juntos, lo que motivó el pedido formal ante el Ministerio Público Tutelar. Pero desde el entorno de Wanda sostienen que el jugador "no está cumpliendo con las actividades" de las chicas, como la escolaridad y los tratamientos psicológicos.

Esa postura caló hondo en las autoridades judiciales, que terminaron dándole la razón a la madre. "Urgente. El juez Hagopian falló en contra de Icardi y le exigió que lleve a sus hijas al colegio, de lo contrario será multado por 50 millones de pesos por día. La Lic. Matera pidió multa y el juez lo confirmó", reveló Juan Etchegoyen.

En medio de este torbellino, Wanda Nara se encuentra de viaje por Japón con su nuevo novio, Martín Migueles, mientras el futbolista enfrenta un escenario cada vez más complejo. Según informó Laura Ubfal, este viernes a las 19 Icardi deberá llevar a sus hijas al Chateau Libertador para reencontrarse con la familia, en un encuentro que promete nuevas definiciones.

La resolución de la Cámara será clave: si confirma la postura del juez, el delantero podría enfrentar sanciones económicas aún más duras; si la modifica, la balanza podría inclinarse hacia su lado. Por ahora, lo único cierto es que el próximo mes traerá definiciones en una pelea que parece no tener final.