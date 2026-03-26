Mauro Icardi recibió un duro fallo judicial por la estadía con sus hijas en Argentina: qué dispuso la Justicia

En las últimas horas estalló un nuevo conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas. En plena visita a la Argentina, el jugador del Galatasaray buscó extender unos días más su tiempo con las nenas, pero recibió un revés judicial que complicó sus planes.

El novio de Eugenia "La China" Suárez había retirado a sus niñas el viernes del colegio y tenía previsto quedarse con ellas hasta el jueves 26 de marzo por la mañana. La convivencia marchaba bien y las menores le habrían pedido seguir unos días más juntos, lo que motivó el intento de prolongar la estadía.

Ante ese escenario, Mauro presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Tutelar. Sin embargo, desde el entorno de Wanda sostienen que "no está cumpliendo con las actividades" de las chicas, como la escolaridad y los tratamientos psicológicos.

Esa postura generó malestar entre las autoridades judiciales, quienes en última resolución dejaron en claro la importancia de sostener las rutinas. "Urgente. El juez Hagopian falló en contra de Icardi y le exigió que lleve a sus hijas al colegio, de lo contrario será multado por 50 millones de pesos por día. La Lic. Matera pidió multa y el juez lo confirmó", reveló Juan Etchegoyen, este jueves, en su cuenta de "X" (ex Twitter).

Juan Etchegoyen anunció la resolución de la Justicia. (Foto: X).

Por su parte, según informó Laura Ubfal, este viernes a las 19 el futbolista deberá llevar a sus hijas al Chateau Libertador para reencontrarse con su familia. Todo ocurre en medio de la ausencia de Wanda Nara, quien se encuentra de viaje por Japón con su novio, Martín Migueles.



