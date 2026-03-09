La China Suárez festejó su cumpleaños con Mauro Icardi en un lujoso yate: las fotos

En medio de un momento complejo para Mauro Icardi, quien recientemente recibió un revés judicial por los alimentos de sus hijas y deberá informar cuánto gana, este 9 de marzo su novia Eugenia "la China" Suárez cumplió años y lo festejaron a lo grande. La actriz de "En el barro" eligió recibir sus 34 años con un exclusivo paseo en yate privado. A través de las redes sociales, la pareja compartió distintas postales del lujoso festejo.

La reunión comenzó al atardecer con un grupo reducido de invitados a bordo de una embarcación que navegó por el estrecho del Bósforo, en Estambul, ciudad turca donde actualmente vive el delantero del Galatasaray y la artista. Además de su pareja, estuvieron presentes la madre de la China, Marcela Riveiro, sus hijos y amigos cercanos como Juanma Cativa y Tomás Garrahan.

Para la ocasión, la intérprete apostó por un look elegante y sensual. Lució un vestido negro de escote profundo, que combinó con el cabello suelto y un maquillaje delicado. La diferencia horaria con Buenos Aires marcó el inicio de una jornada especial que se extendió durante la tarde y parte de la noche turca.

Durante el recorrido, el yate navegó frente a algunos de los sitios más emblemáticos de Estambul. La Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el puente Fatih Sultan Mehmet formaron parte del paisaje que acompañó la celebración, mientras los invitados brindaban con champagne desde la cubierta.

El cumpleaños de la China Suárez. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron las tortas elegidas para la ocasión. La principal estaba cubierta con merengue y frutos rojos y llevaba un cuadrado de chocolate con la inscripción "feliz cumpleaños 34", junto a cuatro velas doradas. Otra opción, con diseño floral y frutas sobre crema tostada, sumó un toque sofisticado.

Mauro Icardi fue el encargado de compartir las primeras postales del íntimo festejo. Desde su cuenta de Instagram, el futbolista publicó varias imágenes del brindis, del momento en que Suárez sopló las velitas, de distintas escenas en la cubierta de la embarcación y junto a los invitados.

La China Suárez y Mauro Icardi. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).

"Felices 34, mi amor. Hoy no solo cumple años una mujer increíble... cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidable", comenzó escribiendo la expareja de Wanda Nara.

Y sumó: "Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo. Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces".

Los invitados al cumpleaños de la China Suárez. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).

A su vez, Tomás Garrahan, amigo de la actriz, eligió registrar algunos de los puntos emblemáticos que recorrieron durante el paseo. En todas las fotos se la ve a Eugenia sonriente, disfrutando de una nueva vuelta al sol en su vida actual lejos de la Argentina.