Maxi López recibió una grave denuncia por presunta estafa de un exsocio: "Fue muy triste que..."

Días atrás, Maxi López estaba en boca de todos por la semifinal de "MasterChef Celebrity", que finalmente consagró a Ian Lucas. Sin embargo, en las últimas horas el exfutbolista volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un nuevo conflicto. Esta vez, por una grave denuncia por presunta estafa realizada por un exsocio en su contra.

El escándalo estalló en el FC Paradiso, el club de fútbol suizo donde el exesposo de Wanda Nara formaba parte de un proyecto deportivo, tras haber adquirido acciones en 2025. Quien rompió el silencio fue Ezequiel Schelotto, conocido como "El Galgo", actual jugador, capitán y vicepresidente de la institución, que expuso públicamente la salida repentina del mediático y las consecuencias que generó entre los integrantes.

"La verdad es que fue muy triste que él se haya ido, yo lo conozco hace 15 años... cuando las cosas no se dan, no se dan. Él toma la decisión de irse de un día para otro sin decirle nada a nadie", expresó Schelotto a BolaVip, desde Italia.

En cuanto al impacto, varios futbolistas del plantel habían llegado atraídos por la propuesta encabezada por López y, tras su alejamiento, quedaron en una situación compleja, sin respaldo económico para cubrir gastos básicos. En ese contexto, el propio Galgo aseguró que debió involucrarse para evitar un problema mayor.

Maxi López había adquirido acciones en 2025 del club FC Paradiso. (Foto: web).

"Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo... pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos", agregó, marcando el impacto que tuvo la decisión.

A partir de ese escenario, la estructura del club debió reacomodarse de forma inmediata. Las acciones volvieron a manos de la institución y Schelotto asumió un rol aún más fuerte en la conducción: la dirigencia le ofreció convertirse en accionista y formalizar su cargo como vicepresidente, algo poco habitual para un futbolista en actividad.

Mientras buscan estabilizar la situación, el episodio suma un nuevo capítulo polémico en la carrera de Maxi López, ahora cuestionado por alguien de su círculo más cercano.