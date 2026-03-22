Wanda Nara, en su mejor momento laboral tras la final de "MasterChef Celebrity": los proyectos que encabezará

Wanda Nara se encuentra en un excelente momento personal y laboral. Tras la final de "MasterChef Celebrity Argentina 2025/26", que coronó a Ian Lucas ante Sofía "la Reini" Gonet, la conductora se sumergirá en proyectos nuevos, que la mostrarán en un rol distinto, el de la actuación. Esto será sin abandonar la conducción televisiva, a la cual ya le tomó gusto.

Según La Pavada de Diario Crónica, momentazo de Wanda Nara, estrella de "MCC" que en su última emisión logró 17.6 puntos de promedio (el más alto del año); ya está contratada para "MCC 2026" (con estreno después del Mundial), hará la ficción vertical con Maxi López y además Telefé Studios la eligió de protagonista de filme con dirección de Hernán Guerschuny. O sea, en ficción, dos proyectos y un reality. Dicho esto, hizo viaje millonario con su novio Martín Migueles en Maldivas y en Shanghai.

Wanda Nara está en un excelente momento profesional. (Instagram/@wanda_nara).

Acerca del filme, Wanda anunció que debutará como protagonista en la pantalla grande con una comedia romántica que se estrenará a fin de año en todos los cines del país.

La historia será una adaptación internacional y tendrá a la mediática en el papel de Lucía, una mujer de 43 años que, tras descubrir una infidelidad, regresa a su departamento de soltera y comienza una nueva etapa. En ese contexto conoce a Javier, un joven vecino de 23 años, a quien le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. A partir de esa situación, surge un vínculo inesperado entre ambos, marcado por la diferencia de edad.

Sobre este nuevo desafío en su carrera, Wanda Nara expresó: "Estoy muy emocionada con esta noticia. Voy a protagonizar mi primera película de ficción, una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante. Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande".