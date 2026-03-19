Mauro Icardi viajó de urgencia a la Argentina tras un duro revés judicial que lo complica: "Tiene que..."

En medio del divorcio con Wanda Nara y los rumores sobre un supuesto affaire con una influencer alemana, Mauro Icardi suma un nuevo conflicto legal que lo obligó a viajar de urgencia a la Argentina. Según trascendió, el jugador del Galatasaray recibió un revés judicial en la causa por incumplimiento de la cuota alimentaria de las hijas que tiene con Wanda Nara y debió regresar para resolver la situación.

La información la dio Guido Záffora, quien aseguró que el delantero ya está en vuelo junto a su novia, Eugenia "China" Suárez. El arribo está previsto para esta noche en Ezeiza y se trata de un traslado que no estaba en agenda. En ese sentido, el panelista de "DDM" (América TV) recordó que los hijos de la actriz llegaron al país días atrás con su abuela, porque no se esperaba que lo hagan junto a su madre.

El periodista reveló que el futbolista enfrenta una medida cautelar dictada por el juez Adrián Hagoppian. "Le ponen un parate a Icardi como deudor alimentario", reveló. Y sumó: "Tiene que pagar del 1 al 5 de abril la cuota de 30 mil dólares. Si no paga tendrá una sanción ejemplar a partir del 6 de abril y va a tener que pagar un 50 por ciento más de cuota alimentaria, y en vez de 30 serán 45 mil dólares".

Además, Záffora contó que la estadía será corta. Se quedaría seis días y luego volvería a Estambul. Durante ese lapso, se alojará en "la casa de los sueños", en zona Norte.

Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: Instagram).

Sobre los detalles del viaje, el comunicador explicó: "Mauro estaba en Inglaterra, hubo una situación engorrosa, porque el club no lo dejaba viajar, Mauro pidió por favor y lo dejaron". A su vez, remarcó que antes de volar, el deportista tomó precauciones para evitar inconvenientes al momento de salir del país y regresar a Turquía. "Hagoppian lo autorizó a que venga y se vaya. Es una autorización previa", aclaró.

En paralelo, surgió otro foco de tensión vinculado a la escolaridad de las nenas. "Wanda le dijo al juez: está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio. Icardi había pedido, que por el tiempo que viene, que no vayan. Por el tiempo que viene y el feriado, son dos días nada más: mañana viernes y el miércoles", cerró.

Mauro Icardi regresa a la Argentina junto a la China Suárez. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).

A pesar de que la historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece encaminarse a un cierre con el divorcio y la reciente resolución judicial por la cuota alimentaria, lo cierto es que a lo largo de los años demostraron que cualquier detalle puede reactivar el conflicto y volver a ponerlos en el centro de la escena. Ahora, resta ver si este nuevo episodio suma más tensión o si, finalmente, logran bajar la espuma y alcanzar cierta calma.