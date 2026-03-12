Mauro Icardi rompió el silencio sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: "Se hace efectivo..."

La historia entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la escena mediática. Tras meses de versiones cruzadas, conflictos judiciales y polémicas en redes sociales, el futbolista decidió expresarse públicamente después de la audiencia realizada en Milán, donde ambos volvieron a verse cara a cara.

El delantero del Galatasaray compartió un extenso mensaje en sus redes sociales con su característico formato de fondo negro y letras blancas, en el que explicó en qué instancia se encuentra el proceso judicial y aseguró que el trámite de divorcio ya entró en su etapa final.

El miércoles pasado se llevó adelante una audiencia en Milán en la que Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron luego de varios meses de tensiones mediáticas y disputas judiciales entre ambas partes.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la conciliación por la división de bienes, un documento que el delantero firmó tiempo atrás cuando la pareja atravesó su primera separación.

Durante todo este tiempo, el futbolista se mantuvo activo en sus redes sociales mostrando distintos momentos de su vida personal, incluso celebraciones recientes en la capital de la moda. Sin embargo, hasta ahora no se había pronunciado públicamente sobre la audiencia judicial.

El comunicado de Mauro Icardi tras la audiencia

En su descargo, el futbolista recordó cómo comenzó el proceso judicial que hoy llega a su etapa final: "Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana. Un proceso que inicié yo mismo en noviembre de 2024, cuando presenté formalmente mi pedido de divorcio. En marzo de 2025 estuve ahí, presente, mientras la jueza se declaraba competente y decretaba la separación que exige la ley italiana. Una separación que, como establece la normativa, debía durar un año".

Luego explicó que ese plazo legal ya se cumplió y que el trámite continúa hacia la sentencia definitiva: "Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026. Y a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días. La realidad es bastante simple. Tan simple que casi debería escribirla en italiano, el idioma en el que hablan los jueces y en el que se redactan las sentencias. Pero si lo hiciera, probablemente los cuatro ‘periodistas' especialistas en inventar, tergiversar y difamar desde hace más de un año tendrían todavía más dificultades para entenderla".

Lejos de cerrar su mensaje en ese punto, el delantero también aprovechó para responder a quienes, según él, difundieron versiones equivocadas sobre el proceso de separación durante el último año. "Así que lo dejo claro en cualquier idioma: pedí el divorcio. Cumplí con la justicia. Y hoy el divorcio se hace efectivo. Ahora me queda una duda... ¿Dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que ‘no me quería separar'? ¿Con qué nueva historia van a intentar sostener medio punto de rating? ¿Seguirán vendiendo escritos falsos en portales de cuarta?", apuntó Mauro Icardi.

En otra parte del comunicado, el futbolista apuntó contra la defensa vinculada al entorno de su exesposa, aunque sin mencionar nombres de manera directa: "Y ya que estamos, me pregunto también, ¿qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada (no nos olvidemos que volvió sin dignidad después de haber sido echada para meter un tránsfuga que hoy está preso) que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme? Supongo que tocará volver a improvisar alguna teoría nueva".

Para finalizar su descargo, el delantero del Galatasaray sostuvo que el proceso judicial finalmente llegó al punto que él había solicitado desde el comienzo: "En fin. Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó. Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la justicia hace un año fue divorciarme y acá está el resultado".

Además, agregó una posdata con un mensaje contundente dirigido a quienes cuestionaron su postura durante el proceso. "El Tic tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó. Y para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen, que de estúpido no tengo nada".

El comunicado de Mauro Icardi en sus redes sociales. (Instagram/@mauroicardi).

Un divorcio que marcó meses de exposición mediática

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi fue durante años una de las más seguidas tanto en el mundo del espectáculo como en el fútbol. Su historia, marcada por momentos de gran exposición pública, generó innumerables titulares y debates en redes sociales.

Ahora, con el proceso judicial encaminado hacia la sentencia definitiva de divorcio, la separación entre ambos parece acercarse a su cierre formal. Sin embargo, cada paso del caso continúa despertando interés mediático y manteniendo la atención del público sobre una de las rupturas más comentadas de los últimos años.