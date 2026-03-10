Grave denuncia contra Wanda Nara: una exempleada reclama una cifra millonaria y advierten por un posible embargo

En medio de los enfrentamientos legales con Mauro Icardi por su divorcio, Wanda Nara mantiene abiertos otros frentes en la Justicia que la complican. En las últimas horas, una exempleada de la conductora de "MasterChef Celebrity" la denunció públicamente por un presunto incumplimiento de un acuerdo económico por 15 millones de pesos.

La denunciante se llama Daiana de Castelli y trabajó con la exesposa de Maxi López entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Según contaron en el programa "A la Tarde" (América TV), el conflicto se originó tras un accidente ocurrido mientras realizaba tareas en la casa del barrio Santa Bárbara, en Nordelta.

"Estaba trabajando como siempre y me caí por la escalera, me lastimé un pie y llamaron a la ambulancia. No me pudieron llevar porque no tenía ART, pedí a un remisero conocido que me lleve al hospital. Wanda y su mamá pagaron los gastos, pero nada más", aseguró.

Luego del episodio, en abril de 2025, ambas partes habrían firmado un trato económico por 15 millones de pesos para cerrar el conflicto. El pago debía concretarse, a más tardar, en mayo de ese mismo año, pero ese dinero nunca habría llegado. "Tuve un accidente laboral, llegamos a un acuerdo y no pagó", reveló durante la entrevista televisiva.

En el ciclo también intervino una abogada que analizó el caso y advirtió que la empresaria podría enfrentar un embargo por esa deuda. Aunque, recordó que esa posibilidad ya había sido mencionada meses atrás y no se habría concretado.

Daiana de Castelli, exempleada de Wanda Nara. (Foto: Captura América TV).

Mientras tanto, la situación de De Castelli se vuelve cada vez más delicada. "La están amenazando con desalojarla", explicó el periodista Santiago Sposato sobre el presente de la joven. Con angustia, la exempleada de Wanda expresó: "Hoy me estoy por quedar en la calle y necesito ayuda". Además, atraviesa un momento sensible: está embarazada y le faltan pocas semanas para dar a luz.

La denunciante, por su parte, aseguró que no puede comunicarse con la conductora de Telefe para reclamar el dinero. "No puedo llamarla a Wanda porque me pueden acusar de acoso", expresó. A su vez, remarcó que el expediente no registra avances recientes: "Desde diciembre que no hay novedades de la causa, no llega la carta de notificación".

Finalmente, Daiana contó que en su momento logró recibir una respuesta de la empresaria cuando intentó contactarla. "Una vez le escribí y ella me dijo que le pagó a la agencia", relató. Sin embargo, la letrada presente en el ciclo fue contundente al evaluar la situación: "Habiéndose presentado Wanda a una audiencia, el desconocimiento ya no existe. La realidad es que hay una firma y un incumplimiento".