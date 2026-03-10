Acusaron a La China Suárez de usar un vestido de Wanda Nara, y ella lo negó, pero el talle la delató: "Cuando lo usaba..."

El lunes 9 de marzo, los argentinos arrancaron la semana con las postales del cumpleaños número 34 de la China Suárez: una celebración íntima en un yate por el Bósforo, en Turquía, con looks de alta costura y toda la estética de película que merece una mujer que está cada vez más cerca del casamiento con Mauro Icardi. Todo era felicidad hasta que los usuarios más memoriosos hicieron zoom sobre una de las fotos y saltó la alarma: el vestido negro que lucía Eugenia era idéntico a uno que Wanda Nara había usado en 2013, cuando todavía estaba en pareja con el futbolista.

La comparativa del vestido de Wanda Nara con el de la China Suárez.

En cuestión de horas, la teoría se volvió viral y las especulaciones se dispararon para todos lados. ¿La China fue al placard de Estambul y se probó algo de su archienemiga? ¿Icardi eligió el vestido a propósito, con toda la intención? ¿O fue una casualidad de la moda? En medio de la lluvia de mensajes, la actriz decidió salir a responder.

Pero lejos de apagar el fuego, metió más leña: entre las historias que subió para mostrar cómo celebró sus 34 años en Turquía con un festejo de película, coló una foto de la prenda dobladita con una etiqueta bien visible que decía "XS". El mensaje era claro: quiere demostrar que el vestido no podría ser de Wanda porque la conductora tiene otra contextura.

El detalle en el vestido de la China Suárez, el talle de la discordia.

"La China aclara el talle del vestido. ¿Le está mandando un mensajito a Wanda?", observó Pepe Ochoa en Twitter al detectar la publicación, y los comentarios se multiplicaron. Mientras algunos le marcaban que "Wanda tenía ese talle cuando usó ese vestido, así que de esta está embarrando cada vez más", otros salieron a corregir: "A ver: el vestido de la China es escote V y el de Wanda escote corazón. Dejen de flashear". La comparación se volvió más fina y los archivos comenzaron a aparecer como fantasmas del pasado.

"Producción de fotos en Torino", escribió Wanda el 8 de julio de 2013 en su vieja cuenta de Twitter, mostrando cómo le quedaba el modelo negro de Hervé Léger. El mismo diseño que la China eligió para recibir sus 34 años al lado de Icardi. O, al menos, demasiado parecido. Porque en la tienda online de la casa parisina el modelo actual, The Mira Gown, cuesta 1695 dólares y tiene diferencias en el calce y el escote. Pero la duda persiste: ¿fue una coincidencia o el futbolista sabía perfectamente lo que hacía cuando compró ese vestido?

Nadie tiene la respuesta definitiva, aunque todas las opciones conducen a la misma conclusión: no da. Lo que quedó claro es que, con su intento de mostrar el talle para despegarse de Wanda, la China logró exactamente lo contrario: mantener viva la polémica y convertir un simple vestido negro en el nuevo capítulo de la novela más vista de la Argentina.