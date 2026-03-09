La China Suárez celebró sus 34 años con un yate de lujo en Turquía y una dedicatoria romántica de Mauro Icardi: "Llegaste para cambiar mi vida"

La China Suárez vive un presente amoroso que no esconde. Cada vez más cerca del casamiento con Mauro Icardi, la actriz disfruta de una relación consolidada y llena de gestos románticos. Hace días encendió las redes con fotos en lencería que revolucionaron a sus seguidores, pero este lunes la cosa fue a lo grande: celebró sus 34 años en Turquía con un festejo de película que incluyó yate privado por el Bósforo, looks de alta costura y una dedicatoria de su novio que derritió corazones.

El amor de la China Suárez y Mauro Icardi en el cumpleaños de la actriz.

La celebración arrancó la noche previa al cumpleaños, cuando la actriz y sus invitados se embarcaron en un exclusivo yate para recorrer el Bósforo en Estambul. El grupo fue reducido pero selecto: once personas en total, entre ellas Mauro Icardi, su madre Marcela Riveiro, su hija Rufina y amigos cercanos como Tomás Garrahan, Juanma Cativa y Marcelo "Mancha" Latorre.

Los hijos más chicos de la actriz no estuvieron presentes o prefirieron mantenerse fuera de cámara. La travesía incluyó brindis con espumante, una cena con platos típicos turcos como meze variados, pescado fresco del Bósforo, cordero y postres tradicionales como baklava de pistacho.

El festejo de La China Suárez con Mauro Icardi y sus seres queridos.

El nivel de lujo del festejo llamó la atención de todos. Alquilar un yate de esas características en Estambul puede costar desde 1.700 euros por día, aunque las tarifas se disparan según el tamaño del barco, el catering y el personal. En este caso, se trató de una embarcación de líneas modernas con decoración especial que incluyó globos con forma de corazón y una ambientación cuidada.

La China Suárez soplando las velitas de sus 34 años.

La China, por su parte, lució un vestido largo negro ceñido al cuerpo con escote en V, que combinó con stilettos y un abrigo de piel sintética largo hasta los tobillos que puede superar los 4 mil dólares en el mercado internacional. Completaron el look joyas de Swarovski: una gargantilla de la colección Angelic que ronda el millón de pesos y una pulsera a juego de casi dos millones.

La China Suárez y Mauro Icardi en su festejo en el yate.

Pero los lujos no terminaron ahí. En sus redes sociales, la actriz mostró un imponente arreglo floral gigante compuesto por decenas de rosas rosadas en forma de oso, armado en varios niveles y presentado dentro de una gran caja redonda con la inscripción "Happy Birthday 34".

Además, compartió una sofisticada bandeja de frutas frescas servida como parte del menú, con una selección premium que incluyó maracuyá, pitaya (fruta del dragón), ananá, kiwi, mandarinas, frambuesas y moras, cuidadosamente cortadas y dispuestas de forma artística.

La China Suárez y sus lujos en su cumpleaños.

El broche de oro llegó con la dedicatoria de Mauro Icardi en Instagram. El futbolista publicó un carrusel de fotos donde se ve a la pareja celebrando en su casa de Estambul, y escribió: "Felices 34, mi amor @sangrejaponesa. Hoy no solo cumple años una mujer increíble... cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables".

Y siguió: "Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo. Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces. Feliz cumpleaños, mi Reina hermosa".

Mas postales del lujoso cumpleaños de la China Suárez junto a Mauro Icardi.

La publicación generó muestras de adhesión pero también críticas de usuarios que lo consideran un "deudor alimentario" o directamente "un mal padre". Desentendida de esas reacciones, la homenajeada le contestó "Te amo con todo mi corazón" al ramo de peonías rosadas que su novio le regaló el domingo por el Día de la Mujer. Entre flores, joyas y un yate por el Bósforo, la China vivió un cumpleaños que difícilmente olvide.

El romance entre la China e Icardi ya no es un rumor ni un escándalo mediático, es una realidad concreta que se consolida día a día. Después de tanto revuelo, de peleas mediáticas y de miradas externas, la pareja encontró un equilibrio que se nota en cada publicación.

La actriz, que pasó por relaciones muy expuestas, hoy parece haber encontrado en el futbolista un compañero estable que no duda en bancarla y en demostrarle su amor con gestos concretos. Los ramos, los mensajes y las fotos familiares construyen la imagen de una pareja que apuesta a futuro, más allá del qué dirán. Y mientras algunos esperan el próximo escándalo, ellos siguen acumulando flores, corazones rosas y paseos en yate.