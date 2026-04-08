Guido Icardi contó que la China Suárez intentó acercar a Mauro con sus padres: "Quería ser mediadora con nuestra familia..."

El apellido Icardi volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por los conflictos familiares que lo rodean. Invitado al programa de Moria Casán, Guido Icardi habló sin filtros sobre la distancia con su hermano Mauro y dejó en claro que el vínculo está quebrado desde hace tiempo.

"Cuando toma esa distancia, él la toma con toda nuestra familia. Se acerca por momentos a mi padre, ahora se acerca un poco a mi madre, pero él se distancia. Es algo que no voy a entender nunca", se sinceró el joven.

En medio de la charla, también se refirió al peso mediático del apellido y cómo eso impacta en su vida cotidiana. "A cualquier lado que voy pasa lo mismo: ‘¿Ah, sos el hermano de Mauro? ¿Y Wanda?'. Me viene solo", contó, dejando en evidencia que la exposición lo atraviesa incluso sin buscarlo.

La China Suárez quería ser mediadora de Mauro Icardi con su familia.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos fue cuando mencionó a la China Suárez: "Con Eugenia, al principio, cuando empezaron con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram. Me dijo que quería ser mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos", relató Guido.

Incluso detalló que la actriz visitó Rosario y compartió encuentros con los Icardi: "Estuvo en casa de mi papá, estuvimos todos a disposición". En ese sentido, destacó la actitud de su familia: "Somos una familia humilde. Aceptamos todas las parejas... siempre los reciben con amor, el ego se deja en la puerta", concluyó.