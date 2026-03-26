Mauro Icardi y Wanda Nara: el pedido del jugador que generó un nuevo escándalo con sus hijas

Los días de Mauro Icardi en la Argentina junto a sus hijas y la China Suárez parecían transcurrir en tranquilidad, hasta que él decidió hacer un pedido que lo cambió todo. Icardi, que viajó con su novia desde Turquía ahora atraviesa un mal momento. El vínculo se habría vuelto a tensar con la empresaria por el cuidado de sus hijas con imcumplimientos de parte de Mauro, por lo que Wanda buscaría un resarcimiento millonario. Y horas después, el delantero se encontró con un obstáculo inesperado cuando intentó extender unos días más su estadía junto a las nenas.

El jugador había retirado a sus hijas el pasado viernes del colegio y se iba a quedar con ellas hasta el jueves 26 por la mañana. La convivencia venía tan bien que las niñas le habrían pedido extender un poco más la estadía en su casa. Icardi, feliz, tuvo que realizar una presentación formal ante el Ministerio Público Tutelar. Pero en lugar de una respuesta favorable, se topó con una negativa que encendió todas las alarmas. Lo que parecía un trámite sencillo para ganar tres días más con sus hijas se transformó en un nuevo round en la pelea que protagonizan con Wanda Nara.

Gustavo Méndez contó en "La mañana con Moria" que Wanda Nara, por medio de su abogada Ana Rosenfeld, habría rechazado la idea por un insólito motivo: "No quiere que las nenas falten tanto al colegio. Pensemos que por los feriados, sólo se ausentarían miércoles y jueves, pero ella no lo autorizaría". El argumento, en principio, podría tomarse como válido desde la perspectiva de una madre preocupada por la educación de sus hijas. Sin embargo, Icardi ve en esta decisión una vara que se mueve según le conviene a su ex.

El enojo del futbolista creció cuando recordó antecedentes recientes. "Él dice que en junio del año pasado, las niñas faltaron 15 días al colegio por un viaje que organizó Wanda. Ahora pide 3 días con sus hijas a las que no va a poder volver a ver hasta el mes de junio", explicó el periodista. Para Mauro, la diferencia es abismal: mientras ella pudo disponer del tiempo de las nenas sin cortapisas cuando le convenía a su agenda, ahora él enfrenta una traba para un pedido mínimo que, encima, las propias chicas solicitaron.

El contexto agrava aún más la situación. Icardi no vive en el país y cada visita implica un operativo complejo. "Tiene que pedir un pedido especial en el Galatasaray y lo hace porque quiere estar con ellas. Wanda no quiere", detalló Méndez.

El delantero, que llegó a Buenos Aires empujado por un revés judicial por la cuota alimentaria, aprovechó estos días para reencontrarse con las nenas. Prolongar su estadía apenas tres días más implica gestionar permisos, reprogramar vuelos y mover fichas en su club, un esfuerzo que él está dispuesto a hacer pero que encuentra resistencia del otro lado.

Por el momento, habrá que esperar a que sea la Justicia una vez más quien incline la balanza hacia uno u otro lado. Lo que parecía una tregua después del fallo del divorcio se rompió en cuestión de horas. Mientras Wanda sostiene su postura desde la defensa de la rutina escolar, Icardi reclama igualdad de condiciones y más tiempo con sus hijas, algo que, asegura, le es negado sistemáticamente. El expediente suma un nuevo capítulo en una saga familiar que parece no tener final, con dos chicas en el medio que, según trascendió, solo querían quedarse unos días más con su papá.