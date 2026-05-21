Susana Giménez habría faltado a los Martín Fierro por un fuerte enojo con Telefe. "Se enteró que..."

Una de las grandes ausencias que más llamó la atención de los Martín Fierro 2026 fue la de Susana Giménez. Si bien la diva explicó públicamente que decidió no asistir porque no formó parte de la programación del año pasado y tampoco estaba nominada, en las últimas horas trascendió que existiría un motivo mucho más profundo detrás de su faltazo.

Quien dio detalles sobre las razones por las que la diva de los teléfonos se ausentó fue Juan Etchegoyen en su ciclo "Mitre Live". Según contó el periodista, la conductora estaría molesta con las nuevas autoridades de Telefe tras la salida de Darío Turovelzky, histórico CEO de la señal y una de las personas de mayor confianza para la animadora.

"Susana se enteró unos días antes de que esto se sepa y decidió no ir a los Premios Martín Fierro. Es mentira que no fue porque no estaba nominada o cansada, dijo eso para dar un motivo liviano. A mí me dicen que la verdad es esta", aseguró el conductor.

De acuerdo a la información que circuló, el alejamiento de Turovelzky se habría producido luego de que el ejecutivo pidiera una mejora salarial que finalmente fue rechazada por el canal. "Darío Turovelzky habría pedido un aumento a Telefe y ese aumento que pidió para su cargo de CEO fue rechazado y por eso se termina yendo. Susana está afectada con el tema", sostuvo Etchegoyen.

La situación generó incertidumbre sobre el futuro vínculo entre la diva y la emisora. Incluso, el comunicador deslizó dudas sobre la participación de la conductora en proyectos vinculados al próximo Mundial. "Cuidado porque se viene el Mundial y ella dijo que iba pero ante lo sucedido uno no puede descartar absolutamente nada", cerró.