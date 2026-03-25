Wanda Nara, furiosa con Mauro Icardi por incumplir acuerdos sobre sus hijas: la millonaria multa que reclama

A pesar de que el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi prometía marcar el cierre de una relación atravesada por el escándalo, a poco de conocerse el fallo judicial sumaron un nuevo capítulo de conflicto. Y es que, la reciente visita del delantero del Galatasaray a la Argentina junto a Eugenia "La China" Suárez y los hijos de la actriz habría vuelto a tensar el vínculo con la empresaria por el cuidado de sus hijas.

Fue Yanina Latorre quien expuso la interna entre los mediáticos a través de sus redes sociales, donde reconstruyó el detrás de escena con una serie de mensajes contundentes. "Se pudrió todo. Wanda endemoniada por sus hijas y cositas que están pasando", escribió en sus historias de Instagram, dejando entrever el clima de tensión.

Los posteos de Yanina Latorre sobre la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Instagram/ @yanilatorre).

Luego, la conductora de "SQP" (América TV) explicó el motivo del supuesto enojo de Nara con el futbolista. "Arrancaron las comunicaciones y mensajes con la licenciada Matera por las niñas. Parece que Mauro no está cumpliendo con las actividades de las niñas", agregó, en relación a las pautas establecidas.

En esa línea, profundizó sobre la rutina diaria de las menores. "Las niñas hoy no fueron al colegio, ellas cuentan que al padre les dio ‘paj*' llevarlas. Lindo ejemplo. Ellas no están de vacaciones, él debería pasar tiempo con ellas y educarlas... como cualquier padre separado". Y sumó otro dato que generó polémica: "El colegio hoy llamó a Wanda por la ausencia. Ya son 20 en lo que va del año. Y parece que siempre que faltan es cuando están con el padre".

Los posteos de Yanina Latorre sobre la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Instagram/ @yanilatorre).

Pero la situación escaló aún más con una presunta decisión del jugador vinculada a la China y sus hijos. "Pero lo que no le dio paja ayer a Mauriño fue llevar a la nipona a vacunar a sus hijos (porque todo en dulce montón) y de paso cañazo (qué antigua), vacunó a Francesca, en contra de su voluntad y sin autorización de la madre", relató. Según la palabra de Latorre, el episodio habría generado angustia en la menor. "La nena no la pasó bien, llamó a la madre llorando", reveló.

De acuerdo a lo que contó, el conflicto también habría alcanzado la organización familiar. "Mauro le pidió extender los días a Matera, pero Wanda se opone por el tema del colegio... y sienten que solo el padre acomoda a las hijas según las actividades de la novia", señaló.

Los posteos de Yanina Latorre sobre la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Instagram/ @yanilatorre).

Antes de concluir, Yanina remarcó el principal reclamo que haría Wanda. "A ella le molesta enterarse todo por las hijas y no por el padre", aseguró, dejando en claro que la tensión entre ambos sigue lejos de resolverse.

En paralelo, trascendió la presentación judicial realizada por la abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld. Allí, la letrada dejó en claro que la madre de las niñas había accedido a flexibilizar el régimen de contacto y permitir que el futbolista prolongara su estadía, aunque puso un límite concreto: esa decisión no implicaba modificar aspectos clave de la vida cotidiana de las menores, especialmente su asistencia escolar.

Los posteos de Yanina Latorre sobre la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Instagram/ @yanilatorre).

En ese mismo documento, Rosenfeld incluyó un punto sensible vinculado a la salud de una de las niñas. "También, mi mandante ha tomado conocimiento por intermedio de la propia Francesa que la menor ha sido vacunada pese a la oposición de la madre y la conformidad y garantía otorgada por la Lic. Mattera, que así ocurriría", señaló, en línea con lo que ya había trascendido públicamente.

Por último, la abogada fue más allá y solicitó una sanción económica contra el futbolista. "Se imponga al Sr. Mauro Emanuel Icardi una multa ejemplificadora de cien millones de pesos", pidió, elevando el conflicto a un nuevo nivel dentro del plano judicial.