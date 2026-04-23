Quiénes son los invitados de "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana" de este fin de semana

Mirtha Legrand seguirá de reposo algunos días más hasta recibir el alta médica, por lo que se ausentará nuevamente de su programa. En ese escenario, Juana Viale tomará la posta de "La Noche de Mirtha", además de conducir su ciclo propio "Almorzando con Juana". La nieta de Mirtha e hija de Marcela Tinayre tendrá invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento en la pantalla de El Trece.

"Fue un cuadro viral normal de esta época del año. Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme", informó Mirtha en un comunicado, publicado en Instagram y X (antes Twitter), para llevar tranquilidad.

El comunicado de Mirtha Legrand sobre su estado de salud. (Instagram/@mirthalegrand).

El sábado 25 de abril desde las 21.30 horas, "La Noche de Mirtha" compite una vez más contra "La noche de los ex" (Gran Hermano) en Telefe. Allí Juana Viale recibirá al músico y compositor argentino Joaquín Levinton.

También estarán presentes en la mesa de este fin de semana la actriz y modelo Andrea Frigerio, la cantante Ángela Leiva y el neurólogo y director en el Sanatorio Güemes de la primera Unidad de ACV en la Argentina, Conrado J. Estol.

El domingo 26 de abril desde las 13.45 horas, "Almorzando con Juana" se enfrentará por el rating con una nueva emisión de "La Peña de Morfi" (Telefe). Juana Viale se sentará en su programa junto a la reconocida actriz Jorgelina Aruzzi y el cantante Benjamín Amadeo.

Además, serán de la partida de este fin de semana el actor Nazareno Casero, que actualmente presenta su obra "Bebé Reno"; el exfutbolista y actual pareja de Sabrina Rojas, José Chatruc; y el licenciado y doctor en piscología, Marcos Díaz Videla.



