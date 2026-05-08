Nico Vázquez sorprendió a Dai Fernández en su cumpleaños con un romántico mensaje: "Te merecés ser feliz en todo y más..."

Tras la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, se abrió un gran nudo de escándalos por las infidelidades. Luego de que Gime abriera su corazón sobre una decisión radical para cuidar su salud mental, un rumor comenzó a crecer en redes. En "SQP", el programa de Yanina Latorre, especularon con una pronta convivencia de Vázquez con su nueva novia Dai Fernández. Y tras ese trascendido, llegó el cumpleaños de Dai. Nico tuvo un gesto romántico en redes.

El inicio del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández estuvo envuelto en un escándalo. El actor acababa de cortar su relación de casi 19 años con Gimena Accardi y todos lo señalaban como el responsable de la ruptura. Tal fue el castigo mediático que sufrió que su ex tuvo que salir a explicar que, en realidad, ella había sido quien tuvo un desliz. El tiempo pasó y Nico se permitió armar una nueva vida junto a su compañera de elenco en "Rocky". Eso desató otra polémica.

Pero ellos se concentraron en cuidar lo que tenían. Con el tiempo, ese vínculo se fue afianzando y sorteó todas las polémicas. Este viernes 8 de mayo, casi 7 meses después del blanqueo, Nico se la jugó y le dedicó un posteo romántico en redes sociales por su cumpleaños. El gesto refleja lo mucho que apuesta por esta relación. "Te merecés ser feliz en todo y más", escribió junto a un collage de fotos donde se los ve intercambiando miradas cómplices y gestos románticos.

El romántico posteo de Nico Vázquez en el cumpleaños de su novia, Dai Hernández.

Esta semana, la pareja fue vista en un conocido local de muebles de Zona Norte. Eso dio pie a que muchos empezaran a especular con la convivencia. Recordemos que después de su separación, Nico se mudó a un departamento que tenía en la zona de Nuñez, donde vive solo hasta el día de hoy. ¿Estrenarán nidito de amor? Las fotos comprando muebles alimentan la teoría. Aunque ninguno de los dos confirmó nada todavía.

El mensaje de Nico en el cumpleaños de Dai no es un hecho aislado. Viene mostrando su compromiso de manera constante. Las polémicas del pasado parecen quedar atrás. La pareja, que alguna vez fue centro de todas las críticas, hoy construye una relación más tranquila. Fuera de los escándalos y con foco en lo cotidiano.

Nico Vázquez se animó a dar un paso más. El posteo romántico es público, está a la vista de todos. Ya no hay medias tintas. La relación con Dai Fernández es seria, estable y con futuro. El cumpleaños fue la excusa perfecta para demostrarlo.