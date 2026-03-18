Yanina Latorre contó la verdad de la pelea entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra: "Celos y competencia..."

La pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, también llamada "guerra de popstars", tiene en vilo a los fanáticos de las artistas, que quieren saberlo acerca de esta repentina enemistad, que fue confirmada por un "unfollow" (dejar de seguir, en inglés) en Instagram. Yanina Latorre contó la verdad del conflicto entre las cantantes y sumó a otra figura clave: María Becerra.

"Tiene mala fama en el ambiente de no ser buena compañera. La que zafa es Tini. María es de armas tomar", comenzó diciendo Yanina en su ciclo "Sálvese quien pueda" (América TV).

Y fue al grano: "El problema no es Tini y Emilia. Es María Becerra y Emilia Mernes, que se detestan". La conductora expuso que, a partir de su relación con Fer Vázquez, ex Rombai, la novia de Duki pasó a ser apodada como "la choriza de equipos" por su actitud de "robarse" integrantes de sus colegas para su equipo.

Tini Stoessel y María Becerrra son amigas y están peleadas con Emilia Mernes.

"La presencia en el medio de María Becerra empieza a molestar a Emilia Mernes. En 2024, María hace su primer River, y Emilia empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que ese River se caiga: empezó a amenazar a los bailarines y a bajarle gente", contó Yanina Latorre, quien sostuvo: "A partir de ahí, empezó un odio total. María no la puede ni ver, y lo de Emilia son celos artísticos; siempre trató de robarles gente".

Además, la esposa de Diego Latorre se hizo eco de un viejo rumor, que indica que Emilia hizo echar a la hermana de "La Nena de Argentina" de un boliche, a quien la escoltaron hasta la salida de "mala manera". "Todo es celos y competencia, y chorizea mucho bailarín", remarcó Yanina, en alusión a Emilia Mernes.

En el ciclo de América pusieron en pantalla video donde la autora de ".MP3" se burlaba de los bailes de Tini Stoessel. "Esto no gustó en el entorno de Tini". Martín Salwe sumó que Emilia "se quedó con tres bailarinas importantes de Tini". "A una puntual, Tini le dijo: 'Te quiero sí o sí, pero tenés que dejar a Emilia', pero le dijeron que no se podía". "A lo que Tini le dolió es que se las recomendó de buena onda", completó Yanina.