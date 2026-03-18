Los ex de Emilia Mernes se metieron en la polémica con Tini Stoessel: "Tarde o temprano..."

Una guerra de popstars se desató en las últimas horas luego de que Tini Stoessel dejara de seguir a Emilia Mernes de Instagram. Lo más sorpresivo de todo es que famosas como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes replicaron el mismo accionar en redes, en una suerte de "aliadas". También cantantes como Tuli Acosta y Taichu dejaron de seguir a su colega en señal de apoyo a la "Triple T". Ahora, se metieron los exnovios de Emilia, acrecentando la polémica.

En su cuenta de X (antes Twitter), Joel Pimentel defenestró a su expareja: "Tarde o temprano todo sale a la luz. Cuando yo hablaba, estaba loco". Sin dar nombres, el mensaje del exintegrante de CNCO fue interpretado como dirigido hacia Emilia, ya que el "unfollow" de Tini no hizo más que confirmar la pelea entre ellas. Cabe recordar que Stoessel es amiga de María Becerra, con quien Mernes estarían enemistadas.

Joel Pimentel, ex CNCO, contra Emilia Mernes. (Instagram/@mundofamososok).

A los pocos segundos, Fer Vázquez, ex Rombai, compartió ese mismo tuit en historias de Instagram, dejando entrever que piensa lo mismo que Pimentel sobre su exnovia.

Fer Váz, ex Rombai, Joel Pimentel, contra Emilia Mernes. (Instagram/@mundofamososok).

La cuenta de Instagram "Mundo famosos" publicó las declaraciones que había dado Joel Pimentel a la prensa en su momento. "Esta persona hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hace la amiga de todos, y yo por ciego no le decía nada", había expresado contra Emilia Mernes.

Joel Pimentel, ex CNCO, contra Emilia Mernes. (Instagram/@mundofamososok).

"Me llamaba tóxico porque le hacía preguntas, pero tenía razones para preguntarlas. Conozcan bien a las personas con quién quieren estar. Jamás me dejaré ser tratado de esa manera", fue otra de las frases filosas. Y por último, la siguiente expresión en contra de la actual pareja de Duki: "Esta persona me mentía, me tenía ahí cuando ella quería. Así que por estar entregado siento que de alguna manera estaba siendo controlado; parte de eso fue mi culpa".