Tini Stoessel prepara un videoclip con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Susana Giménez

Una noticia bomba del mundo de la música se conoció en las últimas horas: Tini Stoessel está por grabar un nuevo videoclip y, para sorpresa de todos, logró reunir a tres mega famosos argentinos relacionados con el fútbol y la televisión en un lanzamiento que promete romper todos los récords en plataformas digitales. Se trata de Rodrigo de Paul, Lionel Messi y Susana Giménez.

Ángel de Brito dio la información en su ciclo "LAM" (América TV), donde detalló que las cuatro figuras están compartiendo jornadas de rodaje en Miami. "Tini Stoessel, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Lionel Messi están ahora juntos, lo estarán mañana y pasado", aseguró el conductor.

Tini Stoessel prepara un videoclip junto a Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Susana Giménez.

Según reveló De Brito, el reciente viaje de la diva a Estados Unidos está directamente vinculado con esta grabación. "Muchos se preguntaban para qué fue Susana a Miami, para esto", contó el periodista de espectáculos, confirmando que la famosa conductora se sumó al rodaje.

El videoclip de Tini Stoessel reunirá a personalidades de universos muy distintos y muy queridas por el público. Si bien Rodrigo de Paul ha aparecido en anteriores videos de la artista, la presencia de Susana Giménez y Lionel Messi enaltece el proyecto, ya que no son figuras fáciles de convocar.

Hasta el momento, no trascendieron pormenores sobre el concepto de la pieza audiovisual ni el rol que tendrá cada uno de los invitados, pero la expectativa es total. El cruce de Tini, De Paul, Messi y Susana promete un lanzamiento que dará que hablar y que, sin dudas, marcará un antes y un después en la carrera de la cantante.







