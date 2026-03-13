Video: un periodista deportivo imploró desafío a Lionel Messi a un "mano a mano"

Tan real que hasta es difícil de escribir el primer párrafo de la nota. Tan cierto que, para muchos, podría llegar a ser incompresible. Pero, tal vez, muy de estos tiempos...

El periodista deportivo Martín Liberman invitó a Lionel Messi a tener una charla. A través de un descargo en sus redes sociales, el Colorado confesó estar molesto porque el capitán de la Selección Argentina lo bloqueó en Instagram y, desde esa situación que, al parecer, le genera una molestia, desafió a Lio a realizar una entrevista mano a mano para aclarar el conflicto entre ambos.

En el mensaje audiovisual, el conductor le planteó -ostensiblemente preocupado- a La Pulga que el distanciamiento estaría vinculado a interpretaciones sobre comentarios que se le atribuyeron. "A vos te comieron mucho la cabecita conmigo. La mitad de las cosas que te dicen que dije, no las dije. Te lo puedo asegurar", expresó.

Los fuertes dichos de Matías Almeyda respecto al rol del fútbol en la guerra de Medio Oriente

En ese contexto, Liberman enumeró algunas de las preguntas que le gustaría hacerle al delantero del Inter Miami si es que este acepta la entrevista. "¿Por qué me bloqueaste en Instagram? ¿Por qué me trataste tan mal siempre con tu gente cercana? ¿Qué te dolió tanto? ¿Qué te dije que te dolió tanto?", planteó.

"Liberman":

Por su pedido para entrevistar a Lionel Messi pic.twitter.com/YQ518xoz1y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 13, 2026

De todos modos, el periodista aclaró que su intención no sería meterse en la vida personal del futbolista. "Con respeto todo. No vida privada nunca, no me interesa la vida privada", remarcó.

La Premier League como fenómeno global

El mensaje del comunicador se viralizó rápidamente en las redes y generó reacciones divididas entre los usuarios. En el mientras tanto, Lio no respondió: ¿El capitán de la Selección Argentina le le levantará la 'sanción' en las redes que tanto angustia al Colorado, o desestimará el pedido de un "mano a mano" y pasará página?



