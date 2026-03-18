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FARÁNDULA

Yanina Latorre destapó la interna entre Emilia Mernes y las mujeres de la Selección Argentina: "No les gustó la actitud y la mirada..."

La conductora de "SPQ" contó qué habría pasado en una fiesta privada a la que la cantante asistió con Duki y por qué no cayó nada bien entre las esposas de los futbolistas. ¡Mirá qué dijo!

Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes quedaron involucradas en el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel. Es que se pudo comprobar que la esposa de Lionel Messi dejó de seguir a la cantante, mientras que de la pareja de Enzo Fernández circularon rumores. En este contexto, Yanina Latorre destapó la interna entre Emilia y las mujeres de la Selección Argentina.

En su ciclo "Sálvese quien pueda" (América TV), Yanina explicó que Antonela dejó de seguir a Emilia "por solidaridad con Tini", la novia de Rodrigo de Paul.

Luego, la conductora del programa reveló que las rispideces entre las parejas de los futbolistas y Emilia Mernes se remontan a la famosa fiesta de campeones de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar: "Las botineras detestan a Emilia", aseguró.

 "Cuando los jugadores salen campeones, se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres... una fiesta familiar", recordó Yanina el evento privado donde los futbolistas celebraron con sus familias.

Según la esposa de Diego Latorre, la presencia de Emilia no habría caído nada bien: "¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes con Duki. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar".

Incluso fue más allá al intentar explicar qué le cuestionaban: "Ser mirona... provocativa. Era una fiesta familiar ", atinó a decir. Y concluyó, tajante: "Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó".

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