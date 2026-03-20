Así es "Quién Dice": el single que marca el giro internacional de Agus Bernasconi

Agus Bernasconi comienza el 2026 con el estreno de "Quién Dice", un lanzamiento que marca un giro en su carrera solista. El single fue producido en Miami, ciudad que también funcionó como escenario para el rodaje del videoclip, consolidando una propuesta sonora influenciada por la energía musical de la región.

Agus Bernasconi presentó "Quién Dice", un single producido en Miami

Durante su estadía en Estados Unidos, el artista fue uno de los pocos músicos argentinos invitados a los Premios Lo Nuestro, experiencia que le permitió vincularse con nuevas corrientes musicales e incorporar esos matices a su nueva etapa artística. La canción refleja ese cruce cultural con una identidad latina contemporánea y una sonoridad que refuerza el vínculo con su público.

El lanzamiento llega después de una serie de presentaciones que marcaron el inicio de su camino solista. En el último tiempo, Bernasconi dio a conocer "Aventura" y también "La última canción" junto a Emanero, sencillos que mostraron distintas facetas de su nueva identidad musical.

Este estreno inaugura un nuevo capítulo en la carrera del músico, quien viene de un proceso de crecimiento sostenido tanto en la música como en la actuación.

Con "Quién Dice", Bernasconi reafirma su evolución artística y proyecta una etapa con mayor presencia internacional.

Agus Bernasconi llega al Teatro Ópera con su primer gran show solista "Siempre Fue Música"





Por otra parte, Agus Bernasconi anunció la presentación de "Siempre Fue Música", con un primer gran show en el Teatro Ópera, programado para el 18 de septiembre.

La fecha marcará un encuentro especial con su público, donde el artista repasará en vivo las canciones que definen su nueva etapa musical junto a aquellos temas que acompañaron su camino desde los comienzos.

Mirá el nuevo videoclip de Agus Bernasconi "Quién Dice"