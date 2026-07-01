Terremoto en Venezuela: asciende a 2.295 la cifra de muertos y decretaron duelo nacional

La cifra de víctimas fatales ascendió a 2.295 personas en Venezuela debido al doble terremoto que tuvo lugar en los últimos días. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, fue el encargado de oficializar el devastador número de fallecidos.

La catástrofe mantiene en vilo a toda la región mientras se agotan las horas críticas para encontrar sobrevivientes entre los bloques de cemento.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, decretó formalmente el duelo nacional a través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram.

"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy", sostuvo la mandataria interina. Las banderas en todos los edificios públicos permanecerán a media asta durante una semana en memoria de los fallecidos.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", afirmó.

Desesperadas tareas de rescate y desescombro se llevan adelante de manera ininterrumpida durante las 24 horas en las calles de Caracas y en el estado costero de La Guaira.

Estas dos regiones fueron las más golpeadas por el fenómeno y concentran el núcleo del desastre. Familias enteras que aguardan novedades de sus seres queridos en las veredas.

Operativos de rescate

Según datos oficiales provistos por el Ejecutivo venezolano, un impresionante despliegue logístico militar y civil opera actualmente en las áreas colapsadas.

Las brigadas de asistencia están conformadas por 26.121 efectivos de seguridad locales, quienes trabajan en conjunto con 3.660 rescatistas extranjeros llegados desde distintos puntos del planeta. El operativo en el terreno cuenta además con el apoyo clave de 148 perros adiestrados en la búsqueda de personas vivas y 49 vehículos pesados de soporte.

Una impresionante muestra de solidaridad civil se registró en las últimas horas con más de 15.400 ciudadanos anotados de forma voluntaria para colaborar en la remoción manual de piedras y escombros.

En paralelo, un avión proveniente de la cooperación española despegó con destino inmediato a la zona cero, transportando a medio centenar de especialistas técnicos. Este contingente europeo tiene como misión prioritaria montar un hospital de campaña para atender partos, procedimientos quirúrgicos de urgencia y brindar contención psicológica a los damnificados.

Dos temblores consecutivos extremadamente violentos, con magnitudes registradas de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, desataron la destrucción masiva hace exactamente una semana.

Especialistas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboraron un informe preliminar sobre el impacto material, estimando los daños económicos en unos 6.700 millones de dólares.

El colapso de las redes de agua potable, hospitales y tendidos eléctricos anticipa un proceso de reconstrucción sumamente complejo y costoso para el Estado venezolano. La prioridad absoluta de las autoridades sigue concentrada en la emergencia sanitaria y el abastecimiento de alimentos básicos.