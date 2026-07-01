El desesperado pedido de la madre de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela: "Para mí es muy importante"

La madre de Lucas Gámez, el nene argentino de 8 años desaparecido en Venezuela tras los devastadores terremotos, realizó un desesperado pedido a través de sus redes sociales.

"Sé que siempre les pido lo mismo, pero para mí es muy importante, porque la oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y con serenidad a su papá, a mí y a todos los que estamos en este proceso de la búsqueda", expresó Blancalida Martínez Coronado, quien solicitó que continúe la cadena de oración por su hijo.

Rescatistas continúan con los trabajos entre los escombros para localizar sobrevivientes.

En ese marco, agregó: "Gracias a toda la gente que ha estado pendiente, a todos los mensajitos lindos que nos llenan el alma. Anoche llovió y tuvimos que frenar. Ahora activamos nuevamente y esperamos traer buenas noticias en el transcurso del día. Donde se sospecha que está Lucas es muy profundo, así que va a llevar por lo menos cinco horas poder llegar hasta allí. Así que les pido mucha oración".

También contó que el lugar donde sospechan que podría estar el niño es de difícil acceso. "Donde se sospecha que está Lucas es muy profundo, así que va a llevar unas por lo menos cinco horas poder llegar hasta allí. Así que les pido mucha oración", pidió.

Con más de 95 mil seguidores, la madre también aprovecha su comunidad para mostrar cómo es el minuto a minuto del operativo de búsqueda de personas que se lleva a cabo en diferentes estructuras colapsadas.

En medio del dolor, otro gesto conmovió a quienes siguen el caso: durante la noche encontraron un gato entre los restos del edificio donde estaba Lucas. Su mamá decidió adoptarlo y esperar a que aparezca el niño para que pueda ponerle nombre.

Lucas desapareció el miércoles pasado en La Guaira, la zona más devastada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela. El niño de 8 años, nacido en Argentina, estaba en un edificio que colapsó tras los sismos. Su familia cree que quedó atrapado entre los escombros del segundo o tercer piso, en base al testimonio de un sobreviviente que compartió el ascensor con él momentos antes del derrumbe.

Con esa información, la familia aún no pudo determinar con certeza si Lucas y su tío lograron ingresar al departamento o quedaron atrapados en la escalera o el pasillo. Marcos Gámez indicó que no han tenido contacto directo con el menor, aunque señaló que hace dos días habrían detectado un intento de comunicación de su parte. "Por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado", sostuvo el padre.