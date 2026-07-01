Indignante: policías robaron dólares hallados entre los escombros en Venezuela y fueron increpados por vecinos

Un vergonzoso episodio se vio en pleno dolor que atraviesa Venezuela por los devastadores terremotos y es que cuatro policías fueron detenidos acusados de apropiarse de dólares encontrados entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira, la región más afectada por el fenómeno.

Fuentes investigativas indicaron que los agentes detenidos pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados de la institución y además serán presentados ante los tribunales.

El director del CICPC, Douglas Rico, afirmó: "Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros".

La gravedad de la situación se incrementó debido a que en las redes sociales circuló un video donde se observa a ciudadanos enfrentando a un agente del CICPC, y rompiendo los dólares en efectivo que portaba, calificándolo de "vergüenza".

¿Qué dijo el Gobierno ?





El ministro de Interior, Diosdado Cabello, publicó en su canal de Telegram que esos agentes "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales" y aseguró que serán "juzgados como corresponde".

"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", indicó.

Los mayores destrozos tuvieron lugar en La Guaira (X).

Por su parte, el partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció el "aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen", señalando que, en vez de "cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia".

Hasta este martes, la cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto ocurrido hace una semana en el país asciende a 1.943 y la de heridos a 10.571, según las autoridades.

Sigue el operativo de rescate

Las tareas de rescate continúan con el trabajo de miles de socorristas venezolanos y equipos enviados por más de 30 países, y aunque el paso de los días reduce las chances de encontrar personas con vida bajo los escombros, este martes un niño de tres años fue rescatado con vida gracias al trabajo de rescatistas jordanos, un hallazgo que renovó la esperanza de familiares que esperan noticias de sus seres queridos.

El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, sostuvo que "sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada", y explicó que "puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades, 10.000 bolsas para cadáveres".

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que en las dos zonas más golpeadas por los terremotos, Caraballeda y Catia La Mar, se encontraban unas 30.000 personas cuando ocurrieron los sismos. Según precisó, 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.