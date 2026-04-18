Flavio Cobolli sorprendió a Zverev y jugará la final del ATP 500 de Múnich ante Ben Shelton
Flavio Cobolli venció al número 1 Alexander Zverev y se clasificó a la final del ATP 500 de Múnich. Buscará el título frente al estadounidense Ben Shelton, que también avanzó con autoridad.
Flavio Cobolli dio uno de los grandes golpes de la semana al derrotar al alemán Alexander Zverev, máximo favorito del certamen, y meterse en la final del ATP 500 de Múnich.
Cobolli, de 23 años y en el mejor momento de su carrera, se impuso con autoridad por 6-3 y 6-3 en apenas una hora y nueve minutos de juego. En el primer set, aprovechó la única chance de quiebre que tuvo y no le concedió oportunidades a su rival. En el segundo, logró una rápida ruptura del saque que le permitió encaminar el triunfo, cerrando el partido con otro quiebre clave.
Con este resultado, el italiano accedió a su primera final en Múnich y quedó a un paso de conquistar su cuarto título ATP, tras los obtenidos en Bucarest 2025, Hamburgo 2025 y Acapulco 2026. Además, aseguró su regreso al top 15 del ranking mundial, con la posibilidad de escalar hasta el puesto 12.
En la definición, que se disputará este domingo a las 8:30 de Argentina, enfrentará al estadounidense Ben Shelton. El número 2 del torneo superó al eslovaco Alex Molcan por 6-3 y 6-4, en un partido que controló con su potente servicio y eficacia en los momentos clave.
Shelton, uno de los sacadores más destacados del circuito, buscará su quinto título ATP tras consagrarse en Tokio 2023, Houston 2024, Toronto 2025 y Dallas 2026. En caso de quedarse con el trofeo en el ATP 500 de Múnich, quedará muy cerca de ingresar al top 5 del ranking mundial.