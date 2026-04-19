Ben Shelton es el flamante campeón del ATP 500 de Múnich: venció a Flavio Cobolli y alcanza su mejor ranking
Ben Shelton se consagró campeón del ATP 500 de Múnich 2026 tras vencer a Flavio Cobolli y logró el título más importante de su carrera sobre polvo de ladrillo. Con este triunfo, el estadounidense alcanzará el sexto puesto del ranking mundial y se posiciona como el mejor tenista de su país.
Ben Shelton se consagró campeón del ATP 500 de Múnich este domingo, tras derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-2 y 7-5 en la final.
Shelton cerró una semana perfecta sobre polvo de ladrillo y logró el título más importante de su carrera en esta superficie, consolidando su evolución en un terreno históricamente desafiante para los tenistas de Estados Unidos.
Luego de haber sido subcampeón en la edición anterior, el norteamericano mostró una notable mejora en su juego. La altitud de Baviera fue un factor clave para potenciar su servicio, que se convirtió en una de las armas determinantes a lo largo del torneo.
Con este triunfo, Shelton alcanzó el quinto título ATP de su carrera y el segundo sobre arcilla, tras el conseguido en Houston en 2024. Su solidez en los momentos decisivos le permitió imponerse ante un Cobolli que intentó reaccionar en el segundo set, pero no logró quebrar la consistencia de su rival.
Shelton escala en el ranking y lidera el tenis estadounidense
La consagración en Múnich le permitirá a Shelton escalar hasta el sexto puesto del ranking mundial, convirtiéndose además en el mejor tenista estadounidense del momento.
Este título no solo confirma su crecimiento en el circuito, sino que lo posiciona como uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026, especialmente de cara a los próximos torneos sobre polvo de ladrillo.