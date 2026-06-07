IMPERDIBLE
Kimi Antonelli lidera con comodidad el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Colapinto no puede pasar a nadie
Franco Colapinto tratará de sumar puntos en el Gran Premio de Mónaco de Formula .
Franco Colapinto busca hoy domingo buscar nuevos puntos a bordo de su Alpine en la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Max Verstappen abandonó y Kimi Antonelli lidera con muchas tranquilidad.
Seguí el minuto a minuto del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1
- 10.27 - Vuelta 19: Valtteri Bottas abandonó el GP de Mónaco de F1
- 10.24 - Vuelta 17: Hamilton y Hadjar empiezan a quejarse por los neumáticos
- 10.17 - Vuelta 13: Hamilton empezó a achicar la diferencia con el italiano y está a menos de cuatro segundos de Antonelli.
- 10.13 - Vuelta 8: Antonelli está intratable. Ya le sacó casi cinco segundos a Hamilton y nueve a Leclerc.
- 10.07 - Vuelta 4: Antonelli ya se acomodó bien adelante y le empieza a sacar ventaja a sus perseguidores
- 10.03 - Vuelta 1: Verstappen fue a boxes y abandonó
- 10hs - Largada: Una larga caótica, se paró el auto de Max Verstappen y quedó casi último. Franco Colapinto subió al 13° puesto gracias a la mala fortuna del neerlandés de Red Bull.
Las mejores fotos y los mejores videos del GP de Mónaco de F1
Cómo es el circuito del GP de Mónaco de la F1
El Circuito de Mónaco, ubicado en las calles de Montecarlo, es uno de los trazados más emblemáticos de la Fórmula 1. Es urbano angosto, lento y técnico, rodeado de muros muy cerca de la pista, donde el mínimo error puede terminar en abandono o en la destrucción del coche. Es una de las carreras más especiales de la temporada, ya siempre hay sorpresas.
- Longitud: 3.337 km (el circuito más corto de la temporada).
- Vueltas: 78 (distancia total de 260,286 km).
- Curvas: 19 curvas, con sectores muy trabados y sin zonas de escape.
- Récord de vuelta: 1:12.909 - Lewis Hamilton (2021).