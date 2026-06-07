Kimi Antonelli lidera con comodidad el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Colapinto no puede pasar a nadie

Franco Colapinto busca hoy domingo buscar nuevos puntos a bordo de su Alpine en la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Max Verstappen abandonó y Kimi Antonelli lidera con muchas tranquilidad.

Seguí el minuto a minuto del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1





10.27 - Vuelta 19: Valtteri Bottas abandonó el GP de Mónaco de F1

10.24 - Vuelta 17: Hamilton y Hadjar empiezan a quejarse por los neumáticos

10.17 - Vuelta 13: Hamilton empezó a achicar la diferencia con el italiano y está a menos de cuatro segundos de Antonelli.

10.13 - Vuelta 8: Antonelli está intratable. Ya le sacó casi cinco segundos a Hamilton y nueve a Leclerc.

10.07 - Vuelta 4: Antonelli ya se acomodó bien adelante y le empieza a sacar ventaja a sus perseguidores

10.03 - Vuelta 1 : Verstappen fue a boxes y abandonó

: 10hs - Largada: Una larga caótica, se paró el auto de Max Verstappen y quedó casi último. Franco Colapinto subió al 13° puesto gracias a la mala fortuna del neerlandés de Red Bull.





Las mejores fotos y los mejores videos del GP de Mónaco de F1



¡MAX OUT! Verstappen no largó bien en la carrera y tuvo que ABANDONAR el Gran Premio de Mónaco en apenas tres vueltas.



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¿QUÉ PASÓ CON MAX? Verstappen se quedó frenado en la largada, perdió muchas posiciones en el arranque y tuvo que ABANDONAR el Gran Premio de Mónaco. ¡Estaba segundo en la grilla de partida!



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"Just bring it home please Max" %uD83D%uDCFB



Verstappen appears to be retiring from the race on Lap 1! %uD83D%uDE22#F1 #MonacoGP | LAP 1/78 pic.twitter.com/cjnMaGZUfu — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Cómo es el circuito del GP de Mónaco de la F1

El Circuito de Mónaco, ubicado en las calles de Montecarlo, es uno de los trazados más emblemáticos de la Fórmula 1. Es urbano angosto, lento y técnico, rodeado de muros muy cerca de la pista, donde el mínimo error puede terminar en abandono o en la destrucción del coche. Es una de las carreras más especiales de la temporada, ya siempre hay sorpresas.

Así es el trazado del circuito de Montecarlo.