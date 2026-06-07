Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

IMPERDIBLE

Kimi Antonelli lidera con comodidad el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Colapinto no puede pasar a nadie

Franco Colapinto tratará de sumar puntos en el Gran Premio de Mónaco de Formula .

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Franco Colapinto busca hoy domingo buscar nuevos puntos a bordo de su Alpine en la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Max Verstappen abandonó y Kimi Antonelli lidera con muchas tranquilidad.

Seguí el minuto a minuto del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1


  • 10.27 - Vuelta 19: Valtteri Bottas abandonó el GP de Mónaco de F1
  • 10.24 - Vuelta 17:  Hamilton y Hadjar empiezan a quejarse por los neumáticos
  • 10.17 - Vuelta 13:  Hamilton empezó a achicar la diferencia con el italiano y está a menos de cuatro segundos de Antonelli.
  • 10.13 - Vuelta 8:  Antonelli está intratable. Ya le sacó casi cinco segundos a Hamilton y nueve a Leclerc.
  • 10.07 - Vuelta 4:  Antonelli ya se acomodó bien adelante y le empieza a sacar ventaja a sus perseguidores
  • 10.03 - Vuelta 1: Verstappen fue a boxes y abandonó
  • 10hs - Largada: Una larga caótica, se paró el auto de Max Verstappen y quedó casi último. Franco Colapinto subió al 13° puesto gracias a la mala fortuna del neerlandés de Red Bull.


Las mejores fotos y los mejores videos del GP de Mónaco de F1



  Cómo es el circuito del GP de Mónaco de la F1

El Circuito de Mónaco, ubicado en las calles de Montecarlo, es uno de los trazados más emblemáticos de la Fórmula 1. Es urbano angosto, lento y técnico, rodeado de muros muy cerca de la pista, donde el mínimo error puede terminar en abandono o en la destrucción del coche. Es una de las carreras más especiales de la temporada, ya siempre hay sorpresas. 

¡MAX OUT! Verstappen no largó bien en la carrera y tuvo que ABANDONAR el Gran Premio de Mónaco en apenas tres vueltas.%uD83D%uDCFA #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VQlh9RlVui&mdash; SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026 ¿QUÉ PASÓ CON MAX? Verstappen se quedó frenado en la largada, perdió muchas posiciones en el arranque y tuvo que ABANDONAR el Gran Premio de Mónaco. ¡Estaba segundo en la grilla de partida!%uD83D%uDCFA #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gZfPlTd7YXgoogletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});&mdash; SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026 &quot;Just bring it home please Max&quot; %uD83D%uDCFBVerstappen appears to be retiring from the race on Lap 1! %uD83D%uDE22#F1 #MonacoGP | LAP 1/78 pic.twitter.com/cjnMaGZUfu&mdash; Formula 1 (@F1) June 7, 2026 &nbsp;&nbsp;Cómo es el circuito del GP de Mónaco de la F1El Circuito de Mónaco, ubicado en las calles de Montecarlo, es uno de los trazados más emblemáticos de la Fórmula 1. Es urbano angosto, lento y técnico, rodeado de muros muy cerca de la pista, donde el mínimo error puede terminar en abandono o en la destrucción del coche. Es una de las carreras más especiales de la temporada, ya siempre hay sorpresas.&nbsp;Así es el trazado del circuito de Montecarlo.
Así es el trazado del circuito de Montecarlo.
  • Longitud: 3.337 km (el circuito más corto de la temporada).
  • Vueltas: 78 (distancia total de 260,286 km).
  • Curvas: 19 curvas, con sectores muy trabados y sin zonas de escape.
  • Récord de vuelta: 1:12.909 - Lewis Hamilton (2021).

Esta nota habla de:
1
En homenaje al Indio Solari: cómo y dónde ver en vivo el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia
Noticias

En homenaje al Indio Solari: cómo y dónde ver en vivo el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
Maravillosa Alicia suma nuevas funciones y habilita la venta general para su experiencia inmersiva en el Jardín Botánico
Noticias

Maravillosa Alicia suma nuevas funciones y habilita la venta general para su experiencia inmersiva en el Jardín Botánico

Últimas noticias de Franco Colapinto